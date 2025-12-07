首同台破心結說？ 鄭麗文抱盧秀燕：太陽在這

國民黨主席鄭麗文上任後與台中市長盧秀燕首次公開同台，鄭麗文一上台即擁抱盧秀燕，並稱讚「太陽在這裡」，展現兩人的親密關係。 鄭麗文在被問及盧秀燕2028年選舉時，強調兩人多年的姐妹情，並表示「見縫插針沒有用」。

鄭麗文擁抱盧秀燕（圖／TVBS資料畫面）

盧秀燕回應外界猜測兩人是否有心結的問題，提到鄭麗文曾是她選市長時的助手，並稱兩人為好姐妹，有很好的私交。 關於2026年台中市長選舉，國民黨內部出現江啟臣與楊瓊瓔之間的競爭，台中黨部表示已開始協調初選人選。 江啟臣與楊瓊瓔在黨內初選中的競爭被描述為「姐弟之爭」，兩人都在爭取更多的支持與人氣。

盧秀燕與江啟臣與楊瓊瓔（圖／TVBS資料畫面）

鄭麗文強調黨內團結的重要性，表示相信黨會做好協調工作，盧秀燕也表示將透過黨內機制產生最佳候選人。 盧秀燕在活動中呼籲全體黨員團結合作，支持新任黨主席鄭麗文。

