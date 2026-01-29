首名中配立委李貞秀「任期僅1年」？柯文哲批逼死人民 內政部：無討論餘地

李貞秀可望成為中國籍配偶擔任立委第一人，但若1年內沒有提出放棄中國國籍證明、將無法繼續擔任公職。（翻攝自李貞秀臉書）

民眾黨即將在2月1日換上新的6名不分區立委，其中包含中國籍配偶李貞秀，然而她的身分也一直引發爭議，陸委會先前表示，依法要在1年內完成放棄其他國籍，是否變相讓李貞秀可以當立委、但任期僅剩1年？針對李貞秀的國籍問題，前民眾黨主席柯文哲、內政部次長董建宏今（29日）皆做出回應。

首名中配立委將誕生？ 邱垂正坦言沒人成功放棄中國籍

受民眾黨兩年條款限制，黃國昌、黃珊珊等立委將2月1日正式卸任、交棒，由後續不分區名單遞補上任。然而遞補名單中的李貞秀為中國籍配偶，是否能擔任立委一直都有爭議，若成功上任將是首名中配立委。

然而陸委會主委邱垂正28日受訪坦言，雖然放棄中國的戶籍容易，但放棄中國國籍目前還沒有人達成，建議李貞秀可以努力一下，否則若拿不到放棄國籍證明，就不能擔任中華民國的公職。他強調，依照《國籍法》規定，任何擔任公職的中華民國國民都不能有中華民國以外的國籍。

柯文哲怨政府沒有SOP 批民進黨要逼死人民

接任民眾黨國家治理學院院長的柯文哲今上午出席活動時表示，李貞秀的問題已經困擾民眾黨1年了，他跟黨團主任陳智菡說，他們應該要求陸委會和內政部，明確給出一個SOP流程圖，他認為政府可以規定法律沒問題，但應該告訴他們怎麼做，邱垂正卻說沒有人可以放棄中國國籍，也不知道怎麼做，「啊這不是很奇怪嗎？」

柯文哲批政府沒有訂出SOP告訴人民怎麼做。（翻攝自民眾之聲YouTube）

他強調，國家可以訂法律，可是要告訴他怎麼做，step by step、一步一步流程圖要清楚，「民進黨為什麼要逼死人民就是這樣，你要講清楚要怎麼做，現在問起來好像是說，如果1年內繳不出來證據的話，1年後再把你解職。」一個中國籍配偶來台灣10年後領了身分證，到底能不能從政，請政府明確講出流程是怎麼做，不要讓每個人來這裡、1年後要被解職，每天也不能專心工作，「還是這才是民進黨的目的？」

李貞秀可當立委1年？ 內政部強調依法行政無討論空間

今在行政院會後記者會，行政院發言人李慧芝被問及李貞秀要在1年內交出放棄國籍證明，是否變相讓她可以當1年立委？李慧芝表示，在就職時就要交出放棄國籍的證明，或告知已在開始這個動作、在1年內完成放棄。

內政部次長董建宏則強調，公職人員要在1年內放棄他國國籍，這沒有解釋空間，不管是哪一國的國籍都一樣，雖然我國法律允許國民在一定程度下擁有籍他國籍，但要服公職就只能有中華民國國籍，在就職後才會去追究是否放棄其他國籍，有1年的時間可以完成程序。董建宏也重申，內政部依法行政，依《國籍法》李貞秀擔任公職必須提出放棄中華人民共和國的國籍證明，沒有討論餘地。

