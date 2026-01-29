首名中配立委李貞秀2月將上任 內政部限1年內放棄他國國籍

中國籍配偶李貞秀（右）將在2月上任民眾黨不分區立委，其國籍問題備受關注。（取自李貞秀臉書）





民眾黨6名不分區立委將在2月1日上任，其中包含中國籍配偶李貞秀，她的身份也持續引發關注。陸委會主委邱垂正先前表示，依法須在1年內完成放棄其他國籍，「但放棄中國國籍目前還沒有人達成，建議李貞秀可以努力一下，否則若拿不到放棄國籍證明，就不能擔任中華民國的公職」，言論引來前民眾黨主席柯文哲批評「很奇怪」，質疑陸委會和內政部給不出明確的SOP，也不說清楚要怎麼做。內政部次長董建宏今（29日）則重申，內政部依法行政，沒有討論餘地。

李貞秀2月1日將接任民眾黨不分區立委，若成功上任，將成為首位中配立委。但陸委會主委邱垂正昨天表示，放棄國籍目前無人達成，建議李貞秀可以「努力一下」，否則依照《國籍法》規定，任何擔任公職的中華民國國民都不能有中華民國以外的國籍。

柯文哲今上午出席活動時表示，李貞秀的問題已經困擾民眾黨1年，他認為，政府可以規定法律沒問題，但應該告訴他們怎麼做，邱垂正說沒有人可以放棄中國國籍、也不知道怎麼做，「啊這不是很奇怪嗎？」呼籲陸委會和內政部應明確給出SOP流程。

柯文哲進一步轟「民進黨為什麼要逼死人民就是這樣，你要講清楚要怎麼做，現在問起來好像是說，如果1年內繳不出來證據的話，1年後再把你解職。」一個中國籍配偶來台灣10年後領了身分證，到底能不能從政，請政府明確講出流程是怎麼做，不要讓人來了也不能專心工作。

董建宏今天出席政院會後記者會時表示，李貞秀尚未就職之前就是一般國民，但若要服公職，就必須只擁有中華民國國籍，放棄其他國籍，這在《國籍法》沒有其他解釋空間。內政部會在李貞秀就職後行文立法院，了解其是否放棄他國國籍，追究時間則為1年。（責任編輯：王晨芝）

