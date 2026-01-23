首名花蓮子弟任艦長！ 劉康義領航新造「花蓮艦」守護鄉親

劉康義（右）為首名花蓮子弟任海巡花蓮艦艦長。（圖：海巡署提供）

海巡署艦隊分署東部地區機動海巡隊22日為新造1000噸級巡防救難艦「花蓮艦」，舉行艦長劉康義布達暨授階典禮，由許智傑參議主持。劉康義艦長不僅為花蓮在地子弟，更是該艦成軍以來，首位擔任此職的花蓮人，意義深遠。

海巡署表示，劉艦長經歷完整，自警政體系轉任海巡，通過嚴格訓練，取得艦長及管輪專業證書，並具豐富教官資歷。他曾主責「漢光38號演習」實兵操演，創下海巡新型艦首度參演紀錄；曾帶領飛彈射擊任務艦，成功完成任務，獲頒三等海巡專業獎章。此前擔任建造技術科科長期間，更督辦多項艦艇建造工程，對船務與後勤擁有深厚經驗。

廣告 廣告

花蓮艦在去年九月正式服役，副總統蕭美琴（第一排中）親自參加交船典禮。（圖：海洋委員會提供）

艦隊分署表示，新成軍的「花蓮艦」在劉康義帶領下，將肩負東部海域巡防、救難及各項應處任務，全力維護鄉親漁民作業安全與海域秩序。（梁國榮報導）