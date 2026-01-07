首吐「不勇敢」事蹟 李聖傑全新抒情主打MV上線

情歌王子李聖傑結束2場小巨蛋演唱會後，新年又有新驚喜，推出微專輯《FACE III 未來》的抒情神曲〈不勇敢〉MV，找來演員黃冠智、王碩瀚及新人陳孟琪共同演出，結合他過往的網球選手經驗，講述一對網球雙打選手與一名少女的愛情故事。李聖傑透露過往練網球時，確實也像男女主角一樣，在網球與談感情之間有過遺憾，但他面對過往已釋然，率性回應「每一個遺憾都是造就你接下來最棒的經驗值」。

（圖 ／ 華納音樂提供）

李聖傑提到自己當然也有過「不勇敢」的回憶，他分享自己當年身為網球選手，征戰各大比賽時，面臨關鍵比賽落後的時候，曾經不夠勇敢，緊張到全身都很僵硬，最後導致這個比賽輸掉，也讓他覺得當下真的不夠沉著。不過他對網球的熱愛，如同他對音樂的執著，多年以來始終如一，也說迄今打網球已經不只是運動，面對各種比賽的突發狀況，其實每次都是很大的挑戰，等於像是訓練自己的心智一樣。

廣告 廣告

回憶當初練球情景，李聖傑笑稱自己「非常瘋狂」，這次新歌〈不勇敢〉MV中的黃冠智、王碩瀚練到滿手是血，更要在滂沱大雨中全身淋濕打球，而他自己則曾在近40度的高溫下瘋狂練球，「當時幾乎是2度灼傷，還要去醫院，因為全身曬傷，那是我身為網球選手最難忘的經驗」。

但是否也有遇到像是主角一般，面對感情、網球之間的抉擇，他則坦率表示：「這都是人生常態啊，不管是情感感情呢，我覺得每個人都有啊，我自己當然也有經歷過一樣的遺憾喔。」不過李聖傑覺得雖然有遺憾，但只要相信當下直覺就好，也會讓自己培養更多經驗值，「無論如何，這都會是人生必經的過程，都成為了人生的養分」。

（圖 ／ 華納音樂提供）