首善之都爆發4死隨機殺人案 蔣萬安緊急啟動「3大應變措施」往生者將有500萬補償金

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

作為首善之都的台北市，昨日晚間竟在台北車站、中山站商圈發生隨機殺人案，造成包括兇嫌張文在內的4人死亡。台北市長蔣萬安今（20）日上午親自召開應變專案小組，並啟動3大因應措施，包括台北市人潮密集處戒備升級、在週末及夜間提高臨檢頻率，針對接下來的台北馬拉松、演唱會等，維安也會全面升級。

台北市長蔣萬安今（20）日上午親自召開應變專案小組，並啟動3大因應措施。（圖／市府提供）

蔣萬安也說，對於後續傷者、亡者的補償，市府已經與犯罪被害人保護協會建立的窗口，目前正在協助申請相關的補償金，捷運公司以及誠品南西店，法務局也即刻建立了窗口，以及正在整合相關的保險，北捷這邊已經確定對於往生者會有500萬的補償金。

廣告 廣告

蔣萬安指出，他要求警察局相關單位從即刻起，針對台北市各大商圈以及人潮聚集處戒備全面升級，不只是警力的增加，警察同仁也會全副武裝，該有的裝備、特勤小組全部出動，在重要的商圈，人潮聚集地，都一定要加強戒備。

蔣萬安提到，台北車站、中山站、西門商圈、信義商圈等人潮聚集地，特別是在週六、週日以及夜間的各大夜店、圓山花博酒吧、市集等場域，全面進行加強臨檢以及見警率的提高。

蔣萬安強調，對於大型活動的舉辦也會全面升級戒備，包括演唱會將設置安檢門等措施，對於各大車站也都會加強偵測爆裂物，相關作為會全面進行。針對各大捷運站，除了加強警力保全，也會進行全線各站點高強度的演練，包括疏散以及這種無差別攻擊強度事件，都要展開演練。

更多FTNN新聞網報導

社群po文恐嚇「高雄車站將是下個目標」 陳其邁曝已掌握IP「5帳號涉案」還包括境外帳號

有片／賴清德赴醫院探視傷患！ 下令全面徹查真相：給社會交代

賴清德稱未來以「北市隨機攻擊案」為鑑 在人流眾多場所「加強部署警力」

