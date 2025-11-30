首場初選造勢回防鳳山！「護國院長」蘇貞昌：選一個能戰能做好的市長

記者洪正達／高雄報導

蘇貞昌對於邱議瑩的從政經歷與態度相當讚賞。（圖／記者洪正達攝影）

高雄市長參選人邱議瑩30日回防鳳山，在同黨立委許智傑的本命區舉辦首場造勢大會，除了諸多黨內同志現身力挺助講外，前總統也以自錄影片的方式為邱祝福，壓軸的助講嘉賓更是請到了昔日的「護國院長」蘇貞昌，一開場就提到邱議瑩過去擔任國代、立委至今的所有大小事都讓他歷歷在目。

蘇貞昌一開場就以熟悉的口頭禪「衝衝衝」向台下支持者問好，緊接著就說，今天來到邱議瑩的造勢會場很不得了，現場座無虛席外也看不到盡頭，但若讓陳菊院長來主持會更不一樣；高雄市一個大家都喜歡來的好地方，小時候曾被母親叫來高雄尋找可以醃鹹鴨蛋的紅土，如今的高雄在陳其邁市長的領導下已經成為演唱會經濟的示範地。

蘇貞昌上台前與邱議瑩夫婿，政務委員李永得互動。（圖／記者洪正達攝影）

蘇貞昌也說，明年市長選舉大家要有信心，若被國民黨拿下市長就沒有如今的榮景，倘若再次讓過去的「綠地變藍天」再次重演，民進黨也可不用玩了，期望大家都不要大意，如今國民黨主席嗆聲說要「拿下高雄」，尤其過去國民黨反共色彩明顯，如今卻逐漸淡化，也讓立場傾中的人拿下主席大位，希望大家可以選出一個能贏、能戰、能做好的高雄市長。

好久不見的蘇貞昌現身造勢會場引起騷動。（圖／記者洪正達攝影）

蘇貞昌更表示，邱議瑩「可以用一生接受檢驗」，越挫越勇，把小愛化為大愛。她罹癌後仍推動《再生醫療法》，把痛苦轉為助人力量，「是最值得信賴的市長候選人」；「看人要看內行、看門道。」他一路看著邱議瑩成長，最清楚她的韌性與戰力，所以他一定要站出來力挺邱議瑩出線，延續陳其邁的政績，讓高雄持續美麗、持續進步。

