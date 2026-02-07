首場印尼看護移工防災士專班開辦 蕭副總統勉勵共同守護家園

蕭美琴副總統（前排中）與首場參訓的印尼看護移工防災士培訓專班大合照。（圖：內政部提供）

▲蕭美琴副總統（前排中）與首場參訓的印尼看護移工防災士培訓專班大合照。（圖：內政部提供）

由內政部與勞動部指導，長期深耕社區與地方文化的臺中市地方文化發展促進會與台灣世界展望會共同辦理的「外籍看護移工防災士培訓」，於今（七）日在臺北車站大樓舉行，為全國首場以印尼看護移工為主要培訓對象的防災士專班，開訓典禮邀蕭美琴副總統、內政部劉世芳部長、勞動部洪申翰部長及駐台北印尼經濟代表處Mr. Arif Sulistiyo代表蒞臨致詞勉勵，期盼培養移工朋友具備自救與應變能力，並在災害發生時能協助、保護其照顧對象，提升全民防災素養與地方自主應變能力，實踐全社會防衛韌性的目標。

廣告 廣告

蕭副總統表示，謝謝印尼朋友遠渡重洋來到臺灣，同時照顧臺灣許多的長輩，把臺灣當第二個家，也謝謝印尼兄弟姊妹們參與防災士培訓，讓臺灣防災士的培訓工作及社會安全網，補上最溫柔、也最關鍵的一塊拼圖。蕭副總統引述賴總統提出「全社會防衛韌性」的概念，就是要讓臺灣這塊土地上的每一個人能夠安心。本次防災士培訓不僅有助於提升移工的防災知識與技能，希望參訓的印尼朋友分享所學，成為讓自己更安心、更安全的重要力量。

內政部劉部長表示，臺灣和印尼都是天災、地震頻繁的地區，遇到災害發生時，需要學習專業技巧，尤其外籍看護移工長時間在家庭第一線照顧長者、身心障礙者及病患，是災害發生時「最靠近需要幫助的人」，往往也是第一個必須做出判斷與行動的關鍵角色。透過防災士培訓課程，不僅可強化移工自我保護與應變能力，也能在關鍵時刻協助被照顧者避開危險，成為家庭與社區防災網絡中最重要的力量。

勞動部洪部長表示，移工朋友是臺灣照護體系中不可或缺的一環，與我們在同一塊土地上工作與生活，也共同面對地震、風災等環境災害風險。勞動部也積極配合內政部政策，協助整合跨國勞動力資源與多語支持，在一起面對災難的時候，往往更能顯現我們就是一家人，更是命運共同體，透過彼此扶持，共同守護我們自己以及安身立命的家園。

內政部強調，未來將持續推動跨部會合作，結合民間團體與社區資源，逐步擴大培訓規模，推動多元民力參與防災士培訓，打造「全民防災、共融安全」的永續防災環境，讓每一位生活在臺灣的人，都能在災害來臨時獲得妥善照護。