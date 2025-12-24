首場好評不斷 彰基醫護音樂節12/24、12/26兩場演唱會卡司曝光

首場音樂會邀請金曲樂團宇宙人擔任開場嘉賓，一上台就點燃全場氣氛。（相信音樂提供）





「第一屆彰基醫護音樂節」首場演唱會23日晚間圓滿落幕，溫暖感動醫護同仁，獲得熱烈回響。為讓更多第一線醫療人員都能參與這場專屬於醫護的音樂饗宴，彰化基督教醫學中心將於今（24）日及12月26日接力舉辦第二、第三場系列演唱會，透過音樂持續為醫護同仁紓壓充電，展現醫學中心落實員工關懷與友善職場的用心。

總院長陳穆寬教授謝謝醫護人員的辛勞，希望透過這場音樂會讓大家拋開心中的壓力。圖／彰基醫院提供

彰基表示，院內近萬名員工分布於不同院區與單位，考量臨床輪班與醫療量能運作，特別以系列演唱會方式規劃三場活動，分流邀請同仁參與，讓更多醫護人員在不影響醫療服務的前提下，也能感受到院方的重視與肯定。首場演唱會由多組重量級藝人輪番開唱，成功為醫護同仁帶來療癒與感動。

即將於今（24）日登場的第二場演唱會，邀請風格鮮明、深受樂迷喜愛的樂團與創作歌手，包括易人有拍謝少年、董事長樂團、TRASH 及麋先生 MIXER，以多元搖滾與創作能量，陪伴醫護同仁在音樂中釋放壓力、重新充電。

而12月26日舉辦的第三場演唱會同樣星光熠熠，卡司包括董事長樂團、陳芳語、大支、拍謝少年以及鼓鼓呂思緯，橫跨流行、搖滾與饒舌等音樂風格，期盼透過不同世代與曲風的音樂交流，讓更多醫護同仁在旋律中找到共鳴與感動。

搖滾指標Tizzy Bac 以獨特的音樂美學展現搖滾張力。（相信音樂提供）

彰基總院長陳穆寬教授表示，醫護人員長期站在守護生命的最前線，面對急、重、難、罕症患者，承受高度專業責任與身心壓力。院方希望透過分場舉辦的醫護音樂節，讓更多同仁有機會走進音樂現場，感受到被尊重、被感謝與被照顧。他也強調，唯有身心靈健康的醫療團隊，才能持續提供民眾高品質、有溫度的醫療服務。

彰基指出，醫護音樂節不僅是一場演唱會，更是長期推動員工關懷的重要起點。未來院方將持續結合藝術、文化與心理支持資源，凝聚同工向心力，打造兼具專業實力與人文溫度的醫療環境，攜手守護中台灣民眾的健康。

首場音樂會邀請饒舌教父大支-以充滿生命力與社會關懷的歌詞觸動人心，唱出彰化的美與人情的溫暖。圖／彰基醫院提供

台語創作歌手鍾綺以細膩嗓音帶來溫暖慰藉，讓在場的員工聽得如癡如醉。圖／彰基醫院提供

醫護同仁今日化身小粉絲，近距離感受藝人的舞台魅力盡情搖擺，現場喜樂滿溢。圖／彰基醫院提供





