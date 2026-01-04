首場客庄「收冬戲」石岡登場 江啟臣、楊瓊瓔與何欣純同框

客家委員會古秀妃主委、立法院江啟臣副院長、楊瓊瓔立委、何欣純立委、台中客委會江俊龍主委共同出席。（台中市政府提供／李京昇台中傳真）

客家委員會收冬戲邀請金滿圓戲劇團在石岡土牛客家文化館演出三打白骨精。（台中市政府提供／李京昇台中傳真）

由客家委員會主辦、台中市政府客家事務委員會協辦的2026年首場客庄收冬戲，昨日晚間在石岡土牛客家文化館熱鬧登場，由金滿圓戲劇團帶來經典客家大戲《三打白骨精》，現場座無虛席，而宣布參選台中市長的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔及何欣純都到場，3人同框也爭取曝光。

客家委員會主任委員古秀妃致詞時表示，自己長期感受到台中鄉親的熱情與照顧，對她而言，台中也是另一個故鄉。在揮別2025、迎向2026的重要時刻，特別邀請徵選活動奪冠的金滿圓戲劇團，來到台中重要的客家文化場域——土牛客家文化館，演出經典劇目《三打白骨精》。

廣告 廣告

她期盼透過優質戲曲演出，活絡地方館舍使用，讓更多人認識與親近大埔客家文化，未來也將持續與地方攜手合作，為客家文化的推廣與傳承共同努力，並祝福大家新的一年「福氣淰淰」。

市府客委會主委江俊龍表示，歲末年終之際，客家鄉親以「收冬戲」酬神、祈福、謝天，象徵一年辛勞的圓滿與對來年的祝願，不僅是重要的歲時民俗，更是凝聚客庄情感、傳承客家戲曲文化的重要平台。感謝古主委將收冬戲帶到台中，也肯定鄭榮興校長親率金滿圓戲劇團演出，演員訓練扎實、功夫深厚，展現高水準演出。適逢農曆十五，月圓人團圓，鄉親齊聚賞月看戲，格外幸福，也祝福大家新的一年馬到成功、萬事順利。

市府客委會說明，《三打白骨精》取材自家喻戶曉的《西遊記》，描述唐僧師徒西行取經途中，白骨精三度幻化設局，企圖謀害唐僧；孫悟空屢次識破妖術、挺身降妖，卻因誤會遭逐出師門，最終在情義與責任驅使下重返相救，揭露真相、師徒重修舊好。劇情曲折生動，結合熱鬧武打與幽默橋段，並融入客家文化風情，深受各年齡層觀眾喜愛。

【看原文連結】