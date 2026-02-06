首場政見記者會拚都更！黃國昌：目標100天內發照 必要時公權力介入代拆

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

民眾黨新北市長參選人黃國昌今（6）日舉行首場政見記者會，提出關於都更政見。黃國昌說，新北人老屋老，有超過90萬戶老屋，都更主要遇到效率不足、爭議不斷、資訊不明，黃國昌提出「都更新幹線」、「都更特攻隊」、「容積透明平台」等三箭。

民眾黨新北市長參選人黃國昌今舉行政見記者會。（圖／方炳超攝）

黃國昌今率民眾黨新北市議員陳世軒、新北市議員參選人林子宇、陳怡君，一同舉行首場政見記者會，宣布有關都更相關政見，提出「新北都更新三箭」。

黃國昌說，新北市面臨人屋雙老議題，有80萬長者及90萬戶超過30年老屋，耐震能力、消防安全令人堪慮，公安風險日益升高，但卻面臨效率不足、爭議不斷、資訊不明等三大困境，黃國昌相對應的提出都更新幹線、都更特攻隊、容積透明平台等政見。

黃國昌說，都更曠日費時，面對行政效率不彰、都更程序慢，他提出「都更新幹線」，只要送案馬上列管，而對百分之百無爭議的案件，從列管開始到100個工作日內發照，將引進平行審查程序。針對都更老屋重建，以往先進行都更審查再審建照，他希望藉由跨局處整合，先召開聯席會議，一方面進行都更審議，另一方面建照也實質預審，以加速審查流程，不浪費過多行政時間以達到目標，提升效率，展現執行力與效率。

黃國昌說，目前針對有關無法百分之百同意的案件，他認為整合過程，彼此間對現行法規、權利分配有不一樣看法，他認為新的市府與其消極等待，應該要主動出擊，透過公辦都更精神，主動進場協助整合，解決民眾信任不足的僵局。對於公共安全特別大或重大公益性卡關案件，可以主動召開說明會，啟動行政調處，必要時公權力可以介入代拆，來主動解決化解爭端，大幅提高都更成功可能性。

而目前都更程序，到底幾坪換幾坪，地主與建商充滿不信任感。黃國昌表示，過去資訊不對等，造成不必要猜忌跟誤會，他會在新的市府設立容積透明平台，只要輸入地號，面積與現況條件，就能得到可爭取最高容積上線以及最適容積獎勵方案，可以達成加速整合共識目標。

黃國昌說，以上可以提升行政效能、市府加以協助、公開透明，可以解決新北人屋雙老的困境，讓新北成為安全宜居新城市。黃國昌說，新北市這極具發展潛力的城市，不應該是台北市的衛星城市，也不是通勤城市，讓新北市民有更宜居、安居樂業，是他責無旁貸的責任。



