首場會議2024年11月敲定！ 執行製作還原「賈董決策內幕」

美國攀岩傳奇艾力克斯創下紀錄，現在幕後決策過程也曝光！執行製作人James在接受訪問時透露，促成此計畫的關鍵轉折，正是台北101董事長賈永婕，雙方第一次會議要回推到2024年11月中，James飛來台灣跟賈永婕提案，結果簡報還沒講完就被打斷，賈永婕說Let's do it！也讓他當場愣了一下，還驚訝回應什麼？就這樣嗎？沒想到就真的促成了這次計畫。

賈永婕PO出的宣傳文，也早在那個時候，Alex就已經來過台灣，練習攀爬101，經過無數練習及沙盤推演，才終於正式登場，還原這幕後籌備費盡心思，執行製作人James透露，第一場會議上，提案才講到一半就被賈永婕打斷，直言我們就去做吧。

首場會議是2024年11月中，James飛抵台灣正式向101提案，賈永婕透露說：「聽說簡報前James彩排了很多次，我推開門走進會議室，很大聲地跟大家打招呼，他站起來開始簡報，我聽到一半就打斷他，說我們就去做吧，James愣了一下說，什麼？就這樣嗎？可以請你讓我把簡報講完嗎？因為我花了很多時間準備這份簡報！」

而也在會議上敲定合作模式，進而推進Alex創下世界紀錄，101董事長賈永婕說：「成功，耶，我要退休了啊啊啊啊。」完成任務後，興奮到高喊功成身退，賈永婕在社群秀出，跟艾利克斯還有他的太太桑妮擁抱的影片，為彼此喝采，也說自己可以寫100篇心得，畢竟整場企劃從無到有，將台灣推向世界，幕後每一個細節都是關鍵。

