首場會議2024年11月敲定！ 執行製作還原「賈董決策內幕」
台北市 / 綜合報導
美國攀岩傳奇艾力克斯創下紀錄，現在幕後決策過程也曝光！執行製作人James在接受訪問時透露，促成此計畫的關鍵轉折，正是台北101董事長賈永婕，雙方第一次會議要回推到2024年11月中，James飛來台灣跟賈永婕提案，結果簡報還沒講完就被打斷，賈永婕說Let's do it！也讓他當場愣了一下，還驚訝回應什麼？就這樣嗎？沒想到就真的促成了這次計畫。
賈永婕PO出的宣傳文，也早在那個時候，Alex就已經來過台灣，練習攀爬101，經過無數練習及沙盤推演，才終於正式登場，還原這幕後籌備費盡心思，執行製作人James透露，第一場會議上，提案才講到一半就被賈永婕打斷，直言我們就去做吧。
首場會議是2024年11月中，James飛抵台灣正式向101提案，賈永婕透露說：「聽說簡報前James彩排了很多次，我推開門走進會議室，很大聲地跟大家打招呼，他站起來開始簡報，我聽到一半就打斷他，說我們就去做吧，James愣了一下說，什麼？就這樣嗎？可以請你讓我把簡報講完嗎？因為我花了很多時間準備這份簡報！」
而也在會議上敲定合作模式，進而推進Alex創下世界紀錄，101董事長賈永婕說：「成功，耶，我要退休了啊啊啊啊。」完成任務後，興奮到高喊功成身退，賈永婕在社群秀出，跟艾利克斯還有他的太太桑妮擁抱的影片，為彼此喝采，也說自己可以寫100篇心得，畢竟整場企劃從無到有，將台灣推向世界，幕後每一個細節都是關鍵。
更多華視新聞報導
美極限攀岩家24日將徒手攀登101 賈永婕喊「幹大事的勇氣」
為直播預熱！賈永婕親自登上101頂端 嗨喊：完成不可能的任務
沒有繩索！Alex Honnold《赤手獨攀台北101》24日登場 賈永婕：我的心臟好大啊
其他人也在看
英國戲劇教育權威來台 帶來「國王的新衣」示範教學
國際戲劇教育權威、英國華威大學戲劇與劇場教育榮譽退休教授Dr. Joe Winston受邀來台，擔任教育部「幼兒園美感教育扎根計畫」國際講座暨工作坊大師，他透過安徒生膾炙人口的故事「國王的新衣」，帶領幼教工作者體驗，運用遊戲、歌唱、吟誦與戲劇策略，所設計的「表演性語言教學」活動，為國內幼教界帶來一場自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
南埔國小草地野餐同樂會 譜寫最美期末章節
從校園到心田的幸福饗宴，南埔國小草地野餐譜寫最美期末章節。陽光灑落、微風輕拂，苗栗縣南庄鄉南埔國小的操場上，沒有嚴肅的訓話，取而代之的是五彩繽紛的野餐墊與孩子們的歡笑聲。為了替本學期寫下最溫馨的註腳，南埔國小昨（二十六）日在放寒假的第一天舉辦「全校草地野餐同樂會」，全校師生、家長與傑出校友齊聚一堂，在綠意盎然的校園中，以最接地氣的方式展現「幸福南埔」的教育風景。創意野餐與茶香對話，交織校園美學。活動當天，全校小學四十五位學生、幼兒園二十七位小朋友以及二十六位教職員工都化身為生活藝術家，將草地佈置成充滿童趣的樂園。從溫馨風到活潑系，各班展現的創意巧思與分享精神，讓校園洋溢著純真的美好。與此同時，校園一隅的茶席上茶香四溢，老師們以此款待家長與貴賓，在品茗間暢談教育願景，讓親師 ...台灣新生報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
教部辦幼兒美感講座 戲劇融入教學助語言學習
記者王誌成／台北報導 教育部委託台南大學舉辦幼兒美感教育國際講座暨大師…中華日報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
大葉大學繁星推薦最高40萬元獎助學金
記者吳東興∕大村報導 一一五年大學學科能力測驗成績將於二月二十五日公布，緊接著繁星推…中華日報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
中原大學投入馬太鞍災後復原受肯定 獲行政院長接見表揚
【記者 劉蘇梅／桃園 報導】行政院長卓榮泰於115年1月26日親自接見並表揚投入花蓮災後復原的大學師生代表，中台灣好報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
首度辦理大專清寒勵學獎學金 教育部投6.6億共8000人受惠
教育部首度鎖定「經濟弱勢且學業表現優異」的大專校院學生，試辦「清寒優秀學生勵學獎學金」，由政府發放每月8000元或10000元獎學金，一學年以9個月計算，每人共7.2萬或9萬元，預計8000名學生受惠，114學年投入6.6億元，獲獎學生可望於農曆春節前領取獎學金，此政策不僅是助學措施的升級，更是促進自由時報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
中原大學協助馬太鞍災後復原 今獲卓揆接見表揚
行政院長卓榮泰於今天(26日)接見花蓮光復鄉救災志工的大學師生代表，中原大學由學務長金亭佑與心理系學生范姜敏睿代表出席，接受院長頒贈感謝狀，表揚中原師生參與馬太鞍地區災後復原的投入與付出。 中原國立教育廣播電台 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
公私協力 弱勢生寒假供餐不中斷
記者林雪娟∕台南報導 為確保經濟弱勢學生在寒假期間，仍能獲得穩定餐食與…中華日報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
影／一甲子的祝福與喜悅 彰化榮家首度與慈濟舉辦歲末祝福
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化榮家與慈濟結緣深厚，慈濟志工多年來每月定期走入榮家，帶領長輩進行團康活互傳媒 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
教育部試辦清寒勵學獎學金 月領8千、1萬免申請
（中央社記者許秩維台北26日電）教育部於114學年試辦大專校院清寒優秀學生勵學獎學金，提供8000個名額，每月可獲8000元或1萬元，共發給9個月，學生不用申請，由學校主動找出符合經濟不利和成績優異條件的學生。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
《金融》「金銀比」跌至近14年半新低
【時報-台北電】全球陷入貴金屬狂熱，黃金、白銀價格大幅飆漲，「金銀比」跌至2011年9月以來、近14年半新低。臺灣銀行分析，種種限制推動白銀價格突破每盎司100美元，甚至可能升至200美元以上；台北富邦銀行示警，白銀價格去年漲幅已高，若地緣政治風險緩和或股市樂觀情緒上揚，下行的波動風險將明顯提升。 近年來白銀價格如失速列車狂漲，臺灣銀行在最新報告裡引述經濟學家馬克．索恩頓博士說法指出，白銀因「副產品悖論」面臨供應危機，全球約七成以上的白銀來自銅、鉛、鋅礦的副產品，若經濟下滑，這些金屬需求減少，白銀供應也會隨之萎縮，形成每年逾2億盎司的結構性缺口。因回收成本過高而難以再利用，大量白銀被永久消耗於太陽能、風電與軍工用途。這些限制將推動白銀價格突破100美元，甚至可能達到200美元以上。 北富銀認為，今年金屬價格受到庫存錯位、地緣政治影響持續突破新高。就強弱度而言，貴金屬表現預期仍將優於基本金屬，尤其是目前伊朗局勢混沌不明下，市場資金會更青睞貴金屬的避險功能。 但黃金、白銀價格去年漲幅已高，若地緣政治風險緩和或股市樂觀情緒上揚，貴金屬下行波動風險將明顯提升。以目前價位而言，投資選擇上更適合利時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
竹縣國中小候用校長主任甄選 楊文科點榜期許領航教育前線
記者彭新茹／新竹報導 新竹縣一一五年度國民中小學校長及主任候用人員甄選日前於成功國中…中華日報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
比攀101還猛？國道目睹「真人走鋼索」 全網看傻：心臟快跳出來
就在美國攀岩好手艾力克斯・霍諾德徒手登上台北101之際，有民眾行經國道1號南下中壢段五楊高架時，意外發現高壓電纜上竟有人在行走，畫面曝光後迅速引發熱議，直呼這難度完全不輸攀登101。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10則留言
為何敢讓霍諾德徒手爬101？賈永婕「超狂極限紀錄」被起底：懂風險才點頭
美國「攀岩之神」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日震撼台北，僅花費1小時31分34秒便完成徒手無裝備攻頂台北101的壯舉。這場令全球捏把冷汗的極限挑戰，讓外界不禁好奇「101董事長賈永婕為何敢點頭放行？」對此，網友翻出賈永婕過去征戰極限馬拉松與三鐵的「超狂履歷」，直指她本身就是極限運動專家，正因深刻理解專業與風險評估，才促成這項世紀壯舉。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
動力火車攻蛋連唱3日 3萬張門票「秒殺」再創紀錄
先前對於票房感到十分忐忑的動力火車，在得知完售消息後終於鬆了一口氣。團員感性表示：「謝謝歌迷的支持跟購票，終於可以放下一部分的緊張了，接下來就是好好保持身體健康，用最好的狀態相約大家小巨蛋見面。」尤秋興先前曾幽默開玩笑，若票賣不完要請部落3千多位族人北上應...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
使用延長線摸一下！消防員曝「2危險狀況」：等同和死神拔河
近日氣溫驟降，不少民眾在家中使用電暖器、電磁爐、烘衣機等高功率電器取暖、料理，消防安全粉專「消防神主牌」發文提醒，冬季用電量大增，若延長線出現發熱情形，恐是電線過載的危險警訊，稍有不慎就可能引發火災，「等同正在和死神拔河」的危險徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
台中明星私校爆洩題！複習本「極為雷同」期末考卷 學生崩潰重考
台中市烏日區某知名私立高中，近日爆出期末考洩題爭議。有名國中部物理老師遭指控，期末考前將與正式考題高度相似的內容提供給3個班級的學生，讓其他學生質疑考試公平性，對此，校方緊急召開會議，確認內容「極為雷同」，決議於2月23日重考，並向學生及家長致歉，承諾將調查事實、維護考試公正。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
101國際行銷！ Netflix「魔王命名學」介紹台灣文化
傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），讓台北101成功躍上全球版面，而他攀爬路線上的各個魔王關卡，都被製作直播節目的串流平台Netflix特別命名，其中一個名字就叫做「龍」。Netfl...華視 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
股神巴菲特後悔白銀賣太早 少賺至少百億美元
素有美國「股神」之稱的波克夏海瑟威公司董事長巴菲特，對貴金屬市場也很有研究。波克夏海瑟威公司曾經在1997與1998兩年，大舉投資白銀，當時銀價只有每盎司5美元，而現在白銀已經漲破每盎司100美元，如中廣新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 575則留言