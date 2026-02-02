首場演唱會在即！26歲新星歌手「夢中遭蛇吻」 痛苦24小時去世

娛樂中心／倪譽瑋報導

奈及利亞女歌手 Ifunanya Nwangene 在當地小有名氣，卻因被毒蛇咬英年早逝。（圖／翻攝自當事人IG）

登上舞台前憾事降臨！26歲的奈及利亞女歌手Ifunanya Nwangene從節目打出名氣後，如今正準備首場演唱會，但1月31日在家中睡覺時，兩條蛇咬了她的腿，被痛醒後急忙前往醫院，但院方卻只有一種血清，她忍受蛇毒盼望解藥送來，但在硬撐24小時後，仍在醫院不幸去世。

綜合《BBC》非洲頻道等外媒報導，Ifunanya Nwangene在2021年參加歌唱節目《奈及利亞之聲》（The Voice Nigeria）獲得名氣，透過翻唱、原創音樂穩步提升自己的知名度，近日正在籌備她的首場個人演唱會，卻在1月31日發生噩耗。

31日當天Ifunanya Nwangene在奈及利亞首都高級住宅區的家中睡覺，突然兩條蛇闖入室內、往她的腳咬去，Ifunanya Nwangene被腿痛驚醒後，匆匆趕往當地診所，由於診所沒有抗蛇毒血清，只好又跑到大醫院。

到醫院後，院方表示目前只有一種血清，Ifunanya Nwangene的朋友趕緊到其他地方求援，過程中她呼吸困難、無法說話，最終在2月1日不幸去世；事後當地動物管制團隊前往Ifunanya Nwangene的公寓，將兩條咬人的蛇抓住。一名新星的逝世，讓奈及利亞演藝圈紛紛表達哀悼。

Ifunanya is trending today (Feb 1, 2026) following the heartbreaking death of fast-rising Nigerian singer and powerful vocalist Ifunanya Nwangene, popularly known as Nanyah_music 💔🕊️



Reports say she was bitten by a snake (some say two) inside her home and was rushed to the… pic.twitter.com/gDN8myVhTI — NaijaWide Media (@Naijawide01) February 1, 2026

