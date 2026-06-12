首場經諮會 龔明鑫大談百工百業「打群架」

▲龔明鑫（圖中）會後說，自己收穫很多，譬如說產業界對於半導體產業許多琢磨，將來會帶來更好的 AI 發展，「但是整個會場來講的話，被提到最多的字眼反而是百工百業。」（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWNEWS今日新聞] 經濟部長龔明鑫今（12）日召開首場經濟及產業發展諮詢會。他會後受訪表示，企業界對於百工百業如何在AI浪潮下也能茁壯，提出讓半導體、AI供應鏈延伸到百工百業，甚至組成聯盟「打群架」，透過團結來提升更多競爭力。



龔明鑫今年2月在年度記者會提到，因應全球AI浪潮及國際供應鏈重組趨勢，已向總統賴清德報告規劃「成立經諮會」，並將親自擔任召集人，建立與產業界的系統性意見交流平台。



此次經諮會共邀請逾20個商業團體，包含工業總會、商業總會、電電公會、中小企總、電腦公會等，由龔明鑫擔任召集人，金仁寶集團總裁許勝雄，以及台灣區電機電子工業同業公會理事長、鴻海集團董事長劉揚偉擔任共同召集人。



百工百業成焦點 「打群架」到國內外競爭



經過2小時會議，龔明鑫會後說，自己收穫很多，譬如說產業界對於半導體產業許多琢磨，將來會帶來更好的 AI 發展，「但是整個會場來講的話，被提到最多的字眼反而是百工百業。」



他說，各界希望這段期間利用台灣AI優勢，如把半導體供應鏈延伸到百工百業或是傳統產業、AI應用在百工百業發展，以及百工百業共同組成聯盟，透過「打群架」方式，在國內及國外競爭。



另外，工總也呼籲《空氣污染防制法》修法，讓工業界非常困擾，懇請立法院在修法上可以再審慎思考；部分公協會也希望將研發替代役納入人才庫中，解決研發人才迫切需求。



而龔明鑫也提到，現在很多新興產業正在發展，如軍工產業、無人機、機器人等都可以帶動工具機、精密扣件發展，但大家也認為無人機相關預算被刪除，覺得相當可惜，希望有機會彌補；談到AI浪潮下的電力需求，企業界也希望經濟部電力需求可以寬估，做到未雨綢繆。

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▲劉揚偉（圖中）則表示，電電公會所提出的海外科學園區能夠帶領中小微企業走向國外，更提到美國、波蘭、法國、印度及墨西哥對於電電公會推動海外科學園區都非常歡迎。（圖／記者鍾泓良攝影）





中小企出海創商機 海外科學園區備受各國歡迎



一旁的許勝雄也肯定，經諮會用委員會模式來討論台灣經濟產業發展，能夠做一個更全面性的規劃瞭解，尤其對「打群架」印象深刻，認為如果產業做更好的結合，如以大帶小將可以產生更大綜合效果；針對AI應用，他也期待，不管是設計、生產或經營管理，未來可以有更多AI應用幫助企業，擁有一個更大的競爭力。



劉揚偉則表示，電電公會所提出的海外科學園區能夠帶領中小微企業走向國外，更提到美國、波蘭、法國、印度及墨西哥對於電電公會推動海外科學園區都非常歡迎，相信在經濟部支援下，透過海外科學園區，能夠幫助中小企能出海擴大商機。

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