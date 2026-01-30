首場聯合徵才2月6日登場7萬薪等卡位 台北就服處打造高效率媒合平台

照片來源：台北市政府勞動局

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

台北市政府勞動局今（30）日表示，年後想換工作，不必苦等機會，台北市就業服務處為搶攻年後轉職熱潮，將於下週五2月6日下午1時至4時，在市政府1樓中庭舉辦2026年首場聯合徵才活動「媽媽咪呀！金速配」。

台北市就業服務處說明活動主打快速面試、現場媒合，24家知名企業一次釋出1123個工作機會，讓求職者「年前先卡位、年後即上工」。本次徵才橫跨旅宿餐飲、生技醫藥、零售門市、物流配送等熱門產業，職缺設計兼顧不同職涯階段，無論是社會新鮮人、轉職族、中高齡或二度就業者，都能在現場找到合適舞台。

隨著基本工資調升，企業積極加碼留才、搶才，勞動局長王秋冬指出，本場活動中，經常性薪資4萬元以上職缺達71個、共408個名額；全職職缺817個，占72.8%，另提供306個彈性工時職缺，最高時薪可達500元，展現企業全力搶占中高齡人才市場的企圖。

照片來源：台北市政府勞動局

台北市就服處指出，依職缺性質可區分為3大類，基層工作職779個占70%，適合無經驗、轉職族或希望快速就業者，多為門市與現場的第一線服務，重視態度與穩定度，入門友善，門檻相對親民、培訓制度完整，是累積職場經驗與產業認識的最佳起點。

其次為技術性專業職，有102個約10%，證照、技能就是身價，專業即是談薪籌碼，薪資自然水漲船高，例如「三友藥妝」管理藥師，月薪70K（7萬元）；「春申匯集」頭砧師傅50K起、烤鴨師傅55K起；「漢來美食」工程部維修工程師45K、「歐華酒店」機電工務高薪48K；「新一餐飲」廚師/廚助45K；「麗彤生醫」行銷企劃專員40K起，影音企劃專員45K；「台灣美威水產」品管人員40K起，可再議薪。

第三類則是20%的主管／儲備幹部職，提供242個工作機會，職涯升級、管理發展，多為帶人帶業績的管理角色，適合具實務經驗、企圖心強的轉職或升遷族群。例如「春申匯集」中餐外場副理、「貳樓餐飲」儲備幹部、「大全聯」儲備幹部、「萊爾富」儲備區經理、「富麗華酒店」櫃台副理／主任、人資主任、餐飲副理／主任，結合實務與管理訓練，是從基層邁向主管的關鍵跳板。

台北市就服處表示，本次參與企業包括24家指標企業，產業橫向、職涯縱向選擇一次到位。活動當天提供臨時托育服務、手語翻譯，並由台北市職能發展學院提供職訓諮詢，同步串聯勞動部「初次尋職青年穩定就業計畫」、榮民及原住民族就業服務資源，打造真正友善、高效率的就業媒合平台。

照片來源：台北市政府勞動局

