首場賴清德彈劾案公聽會14日登場 藍營推仉桂美、游毓蘭任專家學者

立法院將於1月14、15召開賴清德彈劾案公聽會。（資料照／陳麒全攝）

立法院去年底通過賴清德彈劾案，並宣布本月14、15日召開公聽會。根據立院9日發出的公文，彈劾案首場公聽會將於立法院群賢樓9樓大禮堂召開，國民黨團審查小組包括立委林德福、邱鎮軍、徐巧芯；專家學者部分，國民黨派出前監察委員仉桂美、前藍委游毓蘭、承理法律事務所主持律師李岳洋。

針對行政院不副署《財政收支劃分法》修正案，國民黨立法院黨團及民眾黨團去年底啟動彈劾總統賴清德相關程序，去年12月26日立法院會表決通過賴清德彈劾案，並訂於今年1月14日、15日舉行共兩場公聽會，聽取社會公正人士意見，1月21日、22日以及5月13日、5月14日舉行審查會，邀請被彈劾人賴總統列席說明，5月19日於立法院會進行彈劾案記名投票表決

根據立院發出的開會通知單顯示，首場公聽會將於14日上午9時登場，第二場則在15日9時，分別出席的立委包含林德福、邱鎮軍、徐巧芯、莊瑞雄、陳培瑜、劉書彬、鍾佳濱；15日則有王育敏、王義川、王鴻薇、吳思瑤、沈發惠、陳昭姿、羅智強。

專家學者名單部分，國民黨推派前監察委員仉桂美、前立委游毓蘭及承理法律事務所主持律師李岳洋擔任首場公聽會列席學者。民進黨指定元貞聯合法律事務所律師賴秉詳、前民進黨不分區立委提名人黃帝穎及成功大學法律系副教授陳怡凱；民眾黨則邀請東海法律系教授林騰鷂擔任專家。

公聽會議程規劃專家學者各發言10分鐘，審查小組委員發言各10分鐘，學者專家綜合答覆30分鐘，預計3小時結束公聽會。

第二場公聽會，專家學者部分，國民黨團指派孫文學校總校長張亞中、台大政治系副教授彭錦鵬及前退警總會長周威廷；民進黨團指定陳怡凱及義謙法律事務所主持律師林俊宏；民眾黨團則邀請前立委張其祿。

