首場造勢柯P站台 黃國昌:新北市民給國民黨16年 給我4年證明說到做到

民眾黨主席黃國昌正式宣布參選新北市長，今（27）天在新莊舉辦「為新北應援」大會，邀請創黨主席柯文哲站台，這也是柯交保後首度出席公開活動。面對白營來勢洶洶，將代表民進黨參選的立委蘇巧慧則回應，目標仍然不變，要爭取過半選民的支持。

參選起手式！ 黃國昌新北大造勢「柯文哲站台」

黃國昌下午舉行新北應援大會，現場比照演唱會規格，黃國昌的妻子高翔現身陪同，白營黨公職也多人出席。

柯文哲在活動最後壓軸介紹黃國昌出場，他強調，黃國昌是勇於承擔的人，一定會給新北市帶來全新的未來，台下支持者們熱情歡呼回應。

黃國昌表示，過去新北市民給國民黨16年時間，這一次，要拜託新北市民給他4年時間，跟大家證明，什麼叫做全力以赴，讓新北「THE BEST」，給他4年時間讓大家檢驗，什麼叫說到做到。

黃國昌指出，就像當初柯文哲，可以讓台北市民感到光榮，明天，黃國昌也可以讓新北市民感到驕傲。

民眾黨來勢洶洶 蘇巧慧：爭取過半選民支持

面對柯P重磅復出，首站就替黃國昌拉抬選情，民進黨戰將蘇巧慧審慎應戰。

蘇巧慧今天率領黨公職參拜三重天后宮，她說「從參選以來，一直認為我們就是面對一場一對一的選戰，所以我也朝這個方向努力，最大的目標，就是要能夠爭取過半認同，同時議員全壘打。」

蘇巧慧回應黃國昌舉辦造勢。圖／台視新聞

新北／林宸頡、黃偉財 責任編輯／洪季謙

