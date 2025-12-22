首場 AI無人機冬令營 為期三天限額30位 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】今年8月，嘉義縣文化觀光局舉辦「AI創意夏令營」獲得熱烈迴響。為持續深化科技教育，這次將攜手縣府經濟發展處，於2026 年 1 月 25 日至 27 日在嘉義文化科技創新基地舉辦為期三天的「AI 無人機冬令營」，開啟結合 AI 教育、無人機與創新應用人才培育的新里程碑。即日起開放線上報名，限額招收 30 名學員，請把握機會。

嘉義縣政府指出，此次 AI 無人機冬令營以「AI科技 × 飛控訓練 × 創新應用」為核心，三天課程採任務導向方式緊密串接，從 AI 思維啟發、生成式工具操作、無人機飛控示範與戶外實作，到 AI 協助影像應用、創新提案發想、簡報製作與成果競賽，形成一套完整的跨域學習鏈。課程將結合航見科技、睿揚創新科技等無人機教育與實務應用夥伴，共同參與教學與實作指導，提供專業飛控訓練與真實任務情境，讓孩子在實際操作中理解無人機如何結合 AI 技術應用於產業與生活。為拓展學生的跨域視野，冬令營亦規劃文化科技體驗內容，包含 MR 醫療應用、AR 沉浸式互動、3D 虛實整合展示「虎爺接錢母」與沉浸式光影藝術等，讓學生理解科技不僅是工程技術，更是文化創新與產業應用的重要力量。

翁章梁指出，無人機國家隊落腳在嘉義縣，未來中央更將投入80億元建設研究創新基地及製造基地，因此，培養在地學子訓練及熟悉無人機技術至關重要。透過營隊在孩子們的心中種下種子，未來，若有興趣與機會，這些孩子或許能選擇留在家鄉，助力無人機產業在嘉義的發展，創造更多可能。

致理科技大學教授、同時負責這次冬令營課程規劃的蔡曜隆老師表示，嘉義縣擁有山、海、農田等豐富的自然資源，但也面臨高齡化等社會挑戰，今年更遭遇強震與颱風，因此希望藉由為期三天的課程，引導在地高中生思考如何運用AI與無人機技術，結合孩子們的創造力，共同探索解決這些實際問題的方法。

報名網址：https://cyinnohub.tw/