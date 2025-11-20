首套媽祖文化繪本看見彰化獨特民俗

彰化縣首套媽祖文化繪本二十日正式發表。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣文化局二十日在縣立圖書館辦理半線台語故事繪本新書發表會，縣長王惠美表示，為讓大眾更認識彰化的媽祖故事，特別邀請在地作家與著名插畫家共同創作，以彰化縣無形文化資產的媽祖民俗文化慶典為主題，出版四本精彩繪本。

王惠美表示，媽祖文化是彰化重要民俗資產，為讓鄉親更瞭解在地的媽祖故事，縣府今年爭取文化部補助推動國家語言發展計畫，出版四本登錄為彰化無形文化資產的媽祖文化之華、台語繪本，期望透過活潑生動的文字與圖像，引領讀者發現彰化獨特的民俗風貌。

王惠美指出，繪本邀請彰化在地作家、繪者共同創作，四本繪本分別由作家陳育萱、施養慧、黃祿怡、余益興老師撰寫；插畫家吳欣芸、林一先、知亞、許家畇老師繪製。第一本《婷婷不怕水》，以孩子克服恐懼為故事主軸，傳達「彰化南瑤宮笨港進香」背後的信念與精神。

第二本《香火袋的約定》描述兩位孩子之間跨越隔閡的友情，探討「社頭枋橋頭七十二庄迓媽祖」凝聚不同族群的歷史意義；第三本《大爐不見了！》以充滿魔法的友情故事，展現「彰化新港十八庄送大爐」文化活潑的一面；第四本《今天會下雨嗎？》則以雲朵的擬人視角，帶領讀者探索「同安寮十二庄請媽祖」的歷史淵源。

文化局表示，四本繪本附有華語與台語有聲書及電子書，讓民眾透過多元閱讀媒介瞭解彰化無形文化資產，同時透過淺顯易懂的文字及語音學習台語。