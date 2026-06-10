首季製造業投資破7000億元 近8成來自電子零組件業

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經濟部公布首季固定資產投資7001億元，呈現季增1.3%、年增14.5%。 圖為機械自動化組裝晶片。路透社



經濟部統計處今（10）日公布，今年第1季製造業國內固定資產增購（不含土地）達7,001億元，不只年增14.5%，還比上季增加1.3%。經濟部表示，主因人工智慧（AI）、高效能運算與雲端資料服務需求熱絡，國內半導體大廠積極擴充先進製程與高階封測產能所致。

經濟部今天公布第1季製造業投資及營運概況調查統計。今年首季製造業營業收入（含海外生產收入）達9兆7,370億元，季增1%，年增19.4%。經濟部表示，主因新興科技應用技術持續拓展，各國積極布建 AI 基礎設施，帶動相關硬體需求持續升溫，挹注資訊電子產業營收成長動能。不過，部分傳統產業因市場競爭激烈，客戶下單保守，抑低營運表現。

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若按固定資產型態區分，今年第1季以機械及雜項設備增購占比78.9%最多， 年增15.3%；其次為房屋及營建工程占20.8%，年增11.8%。

就行業別觀察，包括化學材料及肥料業、基本金屬業、機械設備業，今年第1季的投資皆比去年同期衰減，年減幅分別為7.1%、38.6%、19.8%。

經濟部說明，化學材料及肥料業第1季投資222億元，年減7.1%，主因部分工業用化學品廠商產線擴建工程陸續完工，投資金額較上年同期減少。

基本金屬業增購97億元，年減38.6%，主因國內鋼鐵大廠上年同期投入製程升級與節能減碳等設備改善工程支出較多，比較基期偏高。

機械設備業增購86億元，年減19.8%，因部分業者新建廠房及產線陸續完工投產，資本支出相對減緩。

電子零組件業的第1季固定資產增購高達5,453億元，占製造業77.9%，居各業之冠，年增20.1%；經濟部表示，主因人工智慧應用浪潮延續，晶圓代工及 封測廠商持續擴充先進製程與封裝產能。

電腦電子產品及光學製品業則增購187億元，年增20.2%，主因AI應用推升雲端資訊服務需求，帶動伺服器代工廠及半導體檢測設備業者擴建廠房及產線。

石油及煤製品業則受惠國營事業重大建設持續推進，加上部分業者因應能源轉型增加投資，首季投資達171億元，年增45.1%。

金屬製品業、電力設備及配備業則是2項傳統產業別中，受惠AI外溢效果而擴大投資者。其中，金屬製品業首季投資125億元，年增5.3%，主因業者因應半導體、車用及航太產業需求成長，增建新廠及擴充產線。

電力設備及配備業首季投資107億元，年增14.9%，主因受惠國內綠能發展及強化電網韌性政策，加上 AI 資料中心對電力設備需求殷切，帶動相關業者擴增產能。

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