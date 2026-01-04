首季配息揭曉！0050配息再調高 0056連16年配息

【記者呂承哲／台北報導】最受投資人青睞的「國民ETF」元大台灣50（0050）2026年第一季配息時程出爐，每股配發1元、高於上次配息的0.36元，預計於2026年1月22日除息，並於2月11日發放配息。延續2025年強勁表現，0050在2026年首個交易日即隨台股大盤走高，盤中一度觸及67元新高價，展現市值型ETF在多頭行情中的參與優勢。

此外，元大高股息（0056）亦公告2026年第一季配息時程，每股配發0.866元、維持前此配息水準，將於1月20日進行第二階段公告確認配息金額，1月22日除息，2月11日發放配息。0056於2025年全年累積配發金額續創歷史新高，2026年第一季除息後，連續配息紀錄將邁入第16年。截至2025年12月31日，帳上可分配收益與資本平準金合計具備穩定配息基礎，近一年投資人數增加約28.3萬人，全年淨申購金額達1,441億元，規模與人氣同步刷新紀錄。

回顧2025年，0050在調降經理費率與進行股價分割後，成功吸引市場資金湧入，不僅規模於年底封關時站穩兆元大關，投資人數亦大幅成長逾126萬人，全年淨申購金額更以超過3,330億元居全市場之冠。法人分析指出，市值型ETF特性使0050不會錯過台股行情，2025年績效為市值型ETF第一，在具全年績效的台股ETF中勝過近九成同業。

從長期表現來看，台灣50指數2025年含息報酬率達37.5%，明顯優於加權股價指數的29.5%；近十年含息報酬率更達509.1%，同期間加權指數為399.3%，差距顯著。法人指出，在費用率調降與分割降低投資門檻後，0050更有利於小資族進行長期存股配置。

長期推崇指數化投資的財經教授周冠男指出，台股成長動能高度集中於少數產業，並未平均擴散至多數產業與民眾，唯有透過被動式指數投資，投資人才能真正享受「雨露均霑」的市場成長成果。他也提醒，投資應放眼長期，短期報酬波動大且受景氣循環影響，配置時更應重視長期績效表現。

