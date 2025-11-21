首宗化粧品驚爆摻致癌蘇丹紅 食藥署要求綠藤生機、歐萊德等14家業者產品下架

食藥署副署長王德原今（21）日晚間指出，目前已確認至少14家下游業者使用到疑似問題原料，包括歐萊德、綠藤生物科技等。資料照。李政龍攝



台灣首次在化粧品中驗出禁用色素「蘇丹4號」！食藥署今（21）日晚間指出，目前已確認至少14家下游業者使用到疑似問題原料，包括歐萊德、綠藤生物科技等，並要求相關產品全面下架，業者亦須在48小時內回報清查結果。

食藥署副署長王德原表示，今年10月底截獲中國製化粧品使用到新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事件，旋即於11月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源，並加強自主管理。

廣告 廣告

王德原指出，食藥署同步針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗，於11月17日確認「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號：B5A1431）（產地：中國）檢出禁用色素蘇丹4號（CI 26105）1.3 ppm，立即要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐妮公司移請所轄衛生局裁處，並呼籲消費者停止使用問題產品。

王德原表示，食藥署另於11月12日接獲綠藤生物科技股份有限公司透過「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」主動通報，其產品「專心護唇油-莓紅版」（批號： M25062702、M25073001、M25100701）疑檢出蘇丹4號，後經食藥署國家實驗室於11月21日進一步檢驗確認檢出禁用色素。

為掌握原料流向，食藥署11月19日會同轄區衛生局赴原料進口商「亦鴻企業有限公司」稽查，並當場查扣及封存該公司自新加坡輸入Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 製造之疑似問題紅色複方原料5批，命業者不得再供應、移動或使用，食藥署國家實驗室於11月20日確認其中3批原料均檢出禁用色素：蘇丹4號。

為嚴防問題產品擴散，食藥署已於11月20日要求該公司提供購買原料之相關下游廠商14家業者資訊，且要求下游業者須於48小時內完成清查並回報使用狀況，業者應強化自主管理，未經確認安全前，相關產品一律不得上架販售，食藥署將持續追蹤並依法嚴辦，以確保國內化粧品安全無虞。另為釐清是否尚有其他業者輸入新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 公司之問題原料，食藥署已於11月18日函請財政部關務署提供相關輸入報關資料，以利進一步追查。

14家業者資訊：上海儷柔經貿發展有限公司（非國內業者）、傑艾莉國際貿易有限公司 （新北市）、歐萊德國際股份有限公司（桃園市）、沛諾美學生技國際有限公司（桃園市）、彤采妮股份有限公司（彰化縣）、沛美生醫科技股份有限公司（台中市）、愛比森國際股份有限公司（台北市）、慶生堂化粧品股份有限公司（嘉義縣）、威欣利實業股份有限公司（新北市）、龍興生化國際股份有限公司（台中市）、將寶實業股份有限公司（台南市）、綠藤生物科技股份有限公司（台北市）、孟鄉生化科技股份有限公司（台中市）、柏瑞有限公司（台北市）。

食藥署說明，蘇丹4號（CI 26105）為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中。違規者涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，依同法第22條，可處新臺幣2萬元至5百萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。

除了彩粧，根據食藥署相關規定，洗髮精、洗面乳、沐浴乳、香皂、護髮油、化粧水、爽身粉、止汗劑、唇膏、粉底、眼線液、指甲油、漱口水、牙膏等都屬於化粧品的範疇。

食藥署提醒民眾，如購買到有疑慮產品，應停止使用並向廠商辦理退換貨；如出現皮膚紅腫或搔癢等不適，應立即洽詢皮膚科醫師。消費者在選購化粧品時，建議選擇來源清楚、合法登錄之商品，避免購買來路不明商品，以降低使用風險。若使用化粧品發生不良反應，可通報食藥署「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」。

更多太報報導

高雄津棧蘇丹紅案黑幕曝 負責人李彥廷一審重判4年

含致癌蘇丹紅！中國八角碎「銷毀近9千公斤」 德州牛排名店食物墊紙也出包

越南鮮榴槤連環出包！3批檢出農藥、鎘超標 中國八角驗出蘇丹紅