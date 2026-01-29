首宗微信詐騙！二類電信業者也是幫兇 偽裝「在地號碼」多人上當

IPPBX（網路電話交換機）被當作詐騙工具。刑事局提供



詐騙防不慎防！刑事局破獲全台首宗｢微信帳號升級」詐騙手法，詐騙集團鎖定微信用戶，佯裝客服人員稱民眾「誤設帳號升級服務」，並且同步勾結國內未架設實體固網或無線基地台等二類電信業者，偽裝在地電話，去年已有18人受害，財損達355萬元。刑事局也一共逮捕5名嫌犯，移請地檢署偵辦。

刑事局查出，經營二類電信公司「台傳科技」負責人57歲洪男、55歲洪女，與詐騙集團合作，以公司及個人名義在多處商辦大樓及民宅內，向中華電信及遠傳電信等一類電信業者申設逾30線市話及節費電話供IPPBX（網路電話交換機）使用，並事先設定「顯號功能關閉」，藉此將來自境外的網路電話（VoIP），轉置為台灣市話號碼，大幅提高詐騙的成功率，亦可避免遭通報停話。

廣告 廣告

刑事局破獲假冒微信客服詐騙。刑事局提供

據了解，本案共有18人受害，其中一名52歲女保險員就被騙了150萬，警方於4批搜索行動中查扣相關證物，並逮捕57歲洪男等5嫌到案，訊後依《刑法》加重詐欺、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移請地檢署偵辦。

刑事局破獲假冒微信客服詐騙。刑事局提供

刑事局提醒，微信通訊軟體未於我國落地納管，一般民眾較難向官方客服詢問查證，使用上應特別小心偽冒或詐騙之情事，也呼籲二類電信業者，應恪遵相關法規，避免電信服務遭詐團利用，共同守護民眾財產安全。亦提醒社會大眾，任何自稱銀行、客服、公務機關，或是「未顯示號碼」的不明電話，均勿輕易相信其內容。

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

馬祖大橋「經費390多億、每天幾百人用」 張景森轟：已超越史詩級荒謬