首宗線上串流公司併購實體影業：Netflix將以827億美元收購華納兄弟、HBO Max
Netflix 於 2025 年 12 月 5 日與華納兄弟探索（WBD）共同宣布，雙方已簽署最終協議，Netflix 將以 827 億美元的企業價值收購華納兄弟旗下所有電影與電視工作室。（圖片來源／合成TODAY頻道）
影壇投下超級震撼彈！全球串流霸主 Netflix 於 2025 年 12 月 5 日與華納兄弟探索（WBD）共同宣布，雙方已簽署最終協議，Netflix 將以 827 億美元的企業價值（約新台幣 2.58兆元，約鴻海年營收27%）收購華納兄弟旗下所有電影與電視工作室、以及串流平台 HBO Max 與 HBO 的全部資產。這項交易不僅代表 Netflix 正式將好萊塢最具歷史的五大片廠之一納入麾下，更一舉將包括 DC 超級英雄宇宙、《哈利波特》、《冰與火之歌：權力遊戲》等一系列超高價值的 IP 通通納入旗下，徹底改寫電影界的版圖。
劃時代的影視併購，串流巨頭向上游整合
這筆「現金加股票」的世紀交易，股權價值約為 720 億美元，每股收購價定為 27.75 美元。這次併購案預計在華納兄弟探索（WBD）先前宣布的有線電視頻道資產（包括 CNN、TNT 與 TBS 等）分拆成獨立上市公司後進行交割，預計於 2026 年第 3 季正式完成。交易完成後，過去制霸影壇的好萊塢權威將受到嚴重動搖，Netflix 也將不再只是平台，而是握有從內容製作、串流播放一條龍能力的超級媒體巨頭。
Netflix 的創立歷史與過去傳統影業公司的發展路徑大相徑庭。1997 年，Netflix 由里德·哈斯廷斯（Reed Hastings）和馬克·蘭道夫（Marc Randolph）在美國加州創立，最初的業務模式是通過郵寄的方式出租 DVD。這種模式的靈感來自於哈斯廷斯因延遲還片而被收取高額罰款的經歷，因此 Netflix 旨在提供一種更加便捷且沒有罰款的租賃服務，徹底顛覆了傳統錄影帶租賃店的模式。
從出租DVD到內容霸主，演算法驅動的逆向整合
初期，Netflix 依靠向外授權購入內容，並專注於提供優良的服務。隨後，公司不斷投資於技術創新，其推薦演算法能夠根據用戶的觀看歷史和偏好推薦個性化內容，大大提升了用戶體驗。2013 年，Netflix 推出了其首部原創劇集《紙牌屋》，這部劇集的巨大成功標誌著 Netflix 從產品出租商正式進入了內容製作領域。此後，公司不斷加大對原創內容的投入，推出《怪奇物語》、《黑鏡》等廣受好評的作品。
如今，這起併購案象徵著 Netflix 戰略的重大轉向。它不再滿足於自製原創內容，而是進一步採取「向上游整合」的策略，直接拿下大型傳統影視資產。這讓 Netflix 成為一家罕見地從技術和演算法起家，最終反過來吞下百年內容工廠的公司，其發展軌跡與福斯（Fox）、米高梅（MGM）等傳統片廠完全不同。
根據協議細節，這項交易的企業價值約為 827 億美元，華納股東將獲得每股 27.75 美元的對價，由 23.25 美元的現金與 4.50 美元的 Netflix 股票構成。儘管併購消息傳出後 Netflix 股價在盤前下跌約 3%，但市場普遍認為，這筆交易的價值在於其帶來的內容資產和市場地位。
827億震撼交易細節，華納百年IP與經典美劇一網打盡
收購完成後，Netflix 將取得好萊塢最重要的內容庫之一，DC 超級英雄系列、以及 HBO 的多部經典影集。對於全球影迷來說，最興奮的莫過於兩大頂級 IP 的回歸與納入：其一是《哈利波特》系列電影，另一則是經典美劇《六人行》（Friends）。這部美劇曾是 Netflix 串流的流量保證，後來版權被收回至 HBO Max，如今將再度回到 Netflix 的懷抱。此外，HBO 的代表作如《黑道家族》與《冰與火之歌：權力遊戲》也將成為 Netflix 的重要內容資產。
Netflix 共同執行長泰德·薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，結合華納內容可讓公司「為世代打造新的影視敘事」。他強調：「這項收購將結合 Netflix 的創新精神，與華納兄弟百年的敘事傳奇，為全球觀眾創造前所未有的娛樂體驗，並共同定義下一個世代的故事文化。」
觀影體驗與市場權力爭議，司法反壟斷的挑戰將至
這項交易的影響不僅止於資產規模，更在於它對觀眾觀影體驗和產業結構的深遠改變。由於 Netflix 將握有從內容生產到發行的「一條龍」能力，不少影迷擔憂電影的院線上映時間可能會大幅縮短。過去已有先例，例如《峰迴路轉 2》直接上串流，《峰迴路轉 3》也在極短的院線期後迅速轉至串流播放，這種模式可能會加速觀眾觀影體驗轉移到沙發、電視及手機前。
對此，Netflix 也在談判中特別強調，未來華納兄弟旗下的作品仍然會在院線上映，讓觀眾能享受最好的觀影體驗，意在化解好萊塢對其「弱化戲院市場」的疑慮。Netflix 也主張，將串流服務與 HBO Max 以捆綁方式降低價格，可利於消費者，在一定程度上回應市場可能對壟斷的擔憂。
然而，Netflix 此舉恐怕將引發美國司法部與反壟斷機構的關切。在收購風聲傳出時，美國導演工會（DGA）就曾表達擔憂，認為這將使 Netflix 過度集中市場權力。如果交易最終獲得批准，Netflix 將大幅擴大美國本土的製作規模，創造更多就業機會。但這同時也對傳統電影製作公司、獨立製片以及其他串流平台構成極大的競爭壓力，市場權力的高度集中，將是這筆世紀交易完成前必須面對的最大挑戰。
