首宗起訴！留言恫嚇「真有人做了我想做的事」 檢2天火速偵結求重刑批：認同暴力換關注

唐男21日留言「真的有人做了我想做的事情」引發社會恐慌，桃園地檢署今火速偵結起訴。資料照片

台中市51歲唐姓男子前（21日）在網路社群Threads上有關北捷案的貼文下方留言「真的有人做了我想做的事情」，加深社會大眾對於該案的恐懼，檢警迅速查出唐男身分，由台中清水警分局通知到案製作筆錄，並由桃園地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」偵辦，檢察官今日火速偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴，並請求法院從重量刑。

27歲通緝犯張文19日犯下北捷台北車站、中山南西商圈無差別攻擊案，犯後墜樓身亡，釀成4死11傷慘劇，而在該案發生後，網路上出現許多有關此案的討論，但同時也出現許多恐引發模仿效應的恐嚇貼文，為了防止社會陷入恐慌，檢警啟動相關偵查作為，加強查緝類似貼文。

桃園地檢署前天在社群平台的網路貼文中發現，1名帳號「starzero0909」的網友，在民眾「操你幹 什麼人渣 北車煙霧彈 中山站，煙霧彈/無差別刺人是同一個嗎 不平的夜晚，請大家注意安全」的貼文下方留言，表示「「真的有人做了我想做的事情！」而該留言隨即引發其他網友討論，同時加深社會的恐懼心理。

檢方火速查緝，查獲PO文帳號為台中市唐男所為，旋即指揮台中市清水警分局將其通知到案並製作筆錄，警詢後移送桃檢「防範恐怖攻擊應變小組」偵辦，檢方作調閱相關資料後，傳喚唐男訊問，他則坦承相關犯行。

檢察官今日火速偵結依《刑法》恐嚇公眾罪嫌起訴唐男。起訴書中痛批唐男，明知社會甫因無差別殺人事件而陷入惶惶不安之際，卻仍做出加深社會不安的言論，縱使出於博取關注或吸引之心理，但刻意利用社會正處於高度恐慌狀態之公安事件作為素材。

檢方認為，唐男以附和、認同暴力之方式換取關注，顯示他將社會恐慌與公共安危視為可資利用之工具，而未將公共安全與他人生命納入其行為節制之考量，缺乏對於法律之基本尊重，向法院請求從重量刑。



