首宗！會計師事務所助詐團申辦 22間公司涉洗錢

無論是進銷項發票，還是國稅局收件章通通都是假的。（圖／東森新聞）





刑事局破獲全台首起會計師事務所幫詐騙集團成立人頭公司的案件！會曝光是因為警方溯源分析165資料，發現涉及詐騙的22家公司，都是同一家位在高雄的會計師事務所幫忙成立，持拘搜票查緝，一舉逮捕36人到案，會計師遭羈押禁見。而這一名鄭姓會計師被移送地檢署複訊後，也遭裁定羈押禁見。

大批警方持拘搜票，進到高雄一間會計師事務所，要求所有人通通不准動。

警方：「大家好，來，雙手離開鍵盤。」

之所以這麼大陣仗，全是因為裡頭的會計師跟詐欺博弈集團勾結，虛設人頭公司，從事詐騙和洗錢。警方調查，詐騙集團會先在網路上，或是詢問周遭朋友，想不想要開公司來節稅，藉此拿到資料之後，再把這一些資料轉交給認識的會計師事務所，請他們居中幫忙申辦人頭公司。

廣告 廣告

無論是進銷項發票，還是國稅局收件章，通通都是假的，為了要順利申辦公司，會計師製作假的資本額查核報告書，藉此蒙騙過關，詐騙集團再透過假投資手法，誘騙被害人受騙上當。初步清查，共有25人受害，總財損高達2500萬。

這一回案件會曝光，是因為警方溯源分析165資料，發現涉詐的22間公司都是由同一間會計師事務所協助成立。

刑事局偵查第一大隊大隊長柯志仁：「鎖定位於高雄市的某會計師事務所涉嫌重大，經分析，該會計師事務所所經手申辦的公司戶，最後變為警示帳戶比例，高達20%，遠高於全國平均值的1.8%。」

鄭姓男子好好的會計師不當，卻跟詐騙集團合作行騙，儘管遭逮後百般推託，聲稱只是幫忙客戶報稅，最終仍因涉犯公司法、洗錢防制法、商業會計法等多項罪嫌，裁定羈押禁見，這下前途蒙上一層灰。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

感應鑰匙留車內釀鎖車 屏東1歲男童受困車內

外送員沒「保溫袋」想取餐！拉麵店氣炸拒絕：要顧品質

獨家／警局對面停車場！賊狂偷安全帽、機車 多名車主受害

