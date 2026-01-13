首宗！會計師助詐團設人頭公司 全台36人落網...不法獲利金額曝光

【記者江孟謙／台北報導】鄭姓會計師涉嫌擔任詐團軍師協助詐團虛設公司行號進行詐欺、洗錢，刑事局統計該事務所經手申辦之公司成為警示帳戶者，比例達20%，遠高於全國平均值的1.8%，專案小組查出，詐團利用申設公司節稅名義透過親友及網路收購人頭個資後，再交由會計師協助詐團申辦公司，全台至少25人受害，損失2500萬元；刑事局等單位本月7日執行搜索，查緝鄭姓會計師等36人到案，經檢察官複訊後，法院裁定鄭姓會計師羈押。

本案源於刑事局偵一大隊分析公司戶涉詐案件，發現有一人申請多家公司或同一公司頻繁更換負責人，最終都淪為詐騙集團所用人頭公司戶情形。如申請企業網路銀行，單筆約定轉帳額度甚至高達5000萬元，顯見公司戶涉詐問題嚴重。

專案小組向財政部、經濟部、各縣市政府、金融機構調閱相關資料，鎖定位於高雄市的某會計師事務所涉嫌重大，詐團成員利用申設公司節稅名義透過親友及網路收購人頭個資後，再交由會計師協助詐團申辦公司，初步估算會計師獲利百萬元。

專案小組於7日持票會同財政部南區國稅局人員前往高雄市、新北市、臺中市、宜蘭、屏東等地查緝鄭姓會計師等36人到案（含員工10人），於高雄市2處會計師事務所查扣人頭公司大小章、進銷項發票、偽造國稅局收件章、事務所電腦檔案及行動電話等證物，全案依違反詐欺、洗錢防制法、公司法、稅捐稽徵法、商業會計法等罪移送橋頭地檢署偵辦，經檢察官複訊後，法院裁定鄭姓會計師羈押。

警方進行蒐證。翻攝畫面

刑事局呼籲，執業會計師及相關專門技術人員勿為了蠅頭小利而配合詐騙集團申辦人頭公司，一般民眾也不要將身分證件隨意交由他人申辦人頭公司擔任負責人，除有違反公司法，更可能涉及洗錢防制法、稅捐稽徵法、商業會計法等多項罪名。

警方查獲該會計師事務所助詐團設公司洗錢。翻攝畫面

會計師事務所洗錢手法。翻攝畫面

全民一起來打詐

