首宗AI眼鏡作弊! 台大牙醫入學筆試 考生眼鏡發燙被抓包

生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導

為了拚上台大，今年竟出現全台首例AI眼鏡舞弊事件！事件發生在台大牙醫系申請入學二階段筆試，一名考生說冷氣太冷，穿著帽考化學科，等到第二節考物理時，悄悄改換黑框眼鏡，引起監考官懷疑，當場發現他的眼鏡發燙，揭發作弊行為，最後這科以零分計算，台大夢碎。

電影"超級三等兵"。當年郝劭文扮演的小學生考試作弊，把答案藏在頭上貼布甚至鞋子裡;日本安室奈美惠主演的史大最大作弊戰爭，更是誇張到把答案寫在身上，如今AI時代跟著與時俱進，台大竟發生首宗AI眼鏡作弊！台大註冊組長李宏森：「黑色的粗框眼鏡，剛剛檢查時沒看到的東西，同學同學你這個眼鏡，我再來看一下，抓了就暫時保管，那一科就零分，就登記違規。」

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首宗AI眼鏡作弊！台大牙醫入學筆試 考生帽T蓋頭.眼鏡發燙被抓包

考試示意圖。（圖／民視新聞）事件發生在台大申請入學二階段牙醫系的筆試，是一位重考生，第一節考化學科，就穿帽T蓋頭，當時宣稱冷氣很冷，監考官沒發現異狀，但等到第二節考物理科，他的頭越來越低，監考老師再次查看，發現他換戴黑框眼鏡，異常的持續發燙，才發現是ＡＩ眼鏡，揪出這起舞弊事件。台大學生：「破壞考試公平的行為肯定不能做，翻譯啊、或者是即時的資料查詢就可以，我有研究這個(AI眼鏡解題)想法，相關的方向其實不是做不到，但是我不會拿去作弊啦，情節好像是電影裡面，賭神之類的電影出現過。」

首宗AI眼鏡作弊！台大牙醫入學筆試 考生帽T蓋頭.眼鏡發燙被抓包

AI眼鏡正夯，但竟有重考生拿來台大入學考試作弊。（圖／民視新聞）AI眼鏡正夯，日前民眾黨議員戴著進法庭，才引起軒然大波，沒想到有人拿來作弊，它可以透過眼鏡消化考題，進而讓AI解出答案。台科大資管系教授查士朝：「今天你的AI代理人寫好就是說，我今天大概要回答的題目，大概一般是要幾百字之內，或者是一個合理的時間回答，這個大概都可以讓(AI來做)，一開始就先跟它講好之後，它透過一些方式去一些思考，然後去做處理，那這個我覺得是都沒有問題。」不過新技術不用在正途，卻被拿來作弊，台大已通報教育部與大考中心，建立未來防範AI眼鏡舞弊的相關SOP，不讓僥倖考生得逞。

原文出處：首宗AI眼鏡作弊！台大牙醫入學筆試 考生帽T蓋頭.眼鏡發燙被抓包

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