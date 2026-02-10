首家中企車商挑戰川普關稅! 比亞迪起訴美政府 要求全部退還相關費用

中國電動車品牌比亞迪大量外銷歐洲。(示意圖) 圖：AFP/提供

[Newtalk新聞] 根據陸媒《IT之家》今 ( 10 ) 日報導，比亞迪已就關稅問題對美國政府提起訴訟，挑戰美國總統唐納德 · 川普試圖動用廣泛行政權力加徵關稅的做法，並要求退還其自去年 4 月以來已繳納的全部相關稅費。

儘管比亞迪目前並未在美國銷售乘用車，但其在美國仍有多項業務佈局，包括公車與商用車、動力電池、儲能系統以及太陽能板等產品。《路透社》指出，這是首家就美國關稅問題發起訴訟的中國汽車製造商。

中國電動汽車製造商比亞迪。 圖：翻攝自視覺中國

根據法庭檔案，比亞迪於 1 月 26 日在紐約的美國國際貿易法院（U.S. Court of International Trade）提起訴訟（案號為 26-00847）。起訴方為比亞迪在美國的 4 家子公司。

其訴狀核心觀點是：川普政府援引的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）並未授權總統以該法為依據徵收「邊境稅」或關稅。

比亞迪在訴狀中表示，IEEPA 的法條文本中並未出現「關稅」或具有同等含義的術語，因此不構成對關稅徵收權的明確授權。

中國電動車巨頭比亞迪發展迅速，其電動車（EV）銷量超過了特斯拉。圖為中國電動車比亞迪的電池生產工廠 圖：翻攝自 肖寧聊兵器

值得一提的是，此前已有數以千計在美經營的跨國企業對川普政府借 IEEPA 為由加征關稅提出異議，認為其法律依據存在問題。比亞迪在訴狀中表示，其必須單獨提起訴訟，以保障自身對已繳關稅申請退款的權利。

在另一起更受關注的案件中，美國最高法院預計將就相關關稅的合法性作出裁決。美國貿易代表賈米森 · 格里爾 （Jamieson Greer） 上周表示，鑒於此案牽涉利益「巨大」，最高法院正在謹慎推進審理進程。

