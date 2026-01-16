首家便利商店型態庇護工坊 「磊質」關西羅馬公路開張

「磊質庇護工坊」不僅補足錦山社區與馬武督部落的生活需求，也為往來旅客提供便利的休憩據點。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕財團法人天主教華光社會福利基金會攜手全家便利商店，在山林環繞的羅馬公路上，共同打造新竹首家便利商店型態庇護工坊—「磊質庇護工坊」，今天正式啟用，將有6名庇護員工及1名職場見習生，學習提供服務的技能，期讓社會大眾透過日常消費，看見友善、多元與包容的力量。

「磊質庇護工坊」開幕典禮，由華光院生以精彩的太鼓表演揭幕，華光董事長徐森義神父帶領大家以天主教儀式，為這個新里程碑祝禱。新竹縣副縣長陳見賢、關西鎮長陳光彩、竹北市長鄭朝方、各級民意代表共同剪綵見證。

廣告 廣告

陳見賢表示，有別於縣內原有的麵包餅乾、簡餐、手工皂及咖啡西點類別的4家庇護工場，今日成立第5家、也是首家便利商店型的庇護工場-「磊質庇護工坊」，為深具創新的示範。這樣的合作，成功將庇護就業與主流市場接軌，讓庇護員工在真實的工作場域中學習技能、建立自信。

徐森義表示，「磊質庇護工坊」的成立象徵「陪伴與共融」的實踐，由華光提供專業陪伴與職能訓練、新竹縣政府勞工處的支持與企業資源協助，讓身心障礙朋友融入社區，提升社會參與能力，也展現公益行動與企業ESG精神的結合，促進社福、企業與社會大眾三方共好。

「磊質庇護工坊」不僅補足錦山社區與馬武督部落長期缺乏便利商店的生活需求，也為往來的自行車騎士、重機族、露營旅客提供便利的休憩據點。同時，工坊為共融就業注入新動能，並期盼吸引更多人投入支持身心障礙就業的行列。

財團法人天主教華光社會福利基金會攜手全家便利商店，在山林環繞的羅馬公路上，共同打造新竹首家便利商店型態庇護工坊—「磊質庇護工坊」，今天正式啟用。(記者廖雪茹攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

批台灣人最不友善！住3個月外國人喊「迫不及待想離開」網戰翻

吃火鍋犯「1禁忌」讓卡式爐爆炸！消防粉專：威力相當於手榴彈

出國旅遊注意！泰國當地「1國民餅乾」帶回台最高罰100萬

雄中「幻神」地理考卷滿滿英文 網笑：這才是「雙語教學」啊

