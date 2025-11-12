首家台灣導電漿料廠進駐立陶宛 泛亞應用獲日本企業、中東歐基金投資

立陶宛台灣代表處在臉書公告，台灣的泛亞應用科技即將進駐立陶宛克萊佩達港（Klaipėda Port），設立面向泛歐洲客戶的物流中心。（圖片來源／立陶宛台灣代表處臉書）

台灣導電漿料廠泛亞應用科技（Sino Applied Technology, SiAT）即將進駐立陶宛克萊佩達港（Klaipėda Port），設立面向泛歐洲客戶的物流中心，立陶宛台灣代表處在臉書公告並給予祝福。

泛亞應用將進駐立陶宛，助歐洲電池去紅色供應鏈化

代表處指出「你可能知道，鋰離子電池是目前電動車的新一代電池技術；但你可能不知道，這類電池的關鍵原料「導電漿料」主要供應商來自中國與俄羅斯。」而泛亞應用科技業務重點：次世代電動車電池技術。

位於中壢的泛亞應用科技於2018 年成立，專注於高性能電池矽負極材料與奈米級關鍵輔助材料研發及製造，並與國際策略夥伴共同推動電池技術升級，為新能源車輛、儲能設備與電子產品提供創新材料解決方案。

日本企業看好技術，8月投資泛亞應用

如果要對一般民眾解釋，就是提供導電助劑的原料，可以應用在鋰電池，無人機、手機、3C產品，車用動力電池等等。

立陶宛台灣代表處還說，泛亞應用科技所掌握的先進技術——生產更高階的「奈米漿料（nano-paste）」——正是強化歐盟電池供應鏈韌性的戰略替代來源。日本企業 ZEON 株式會社在今年夏天大力支持該項生產技術，並成為泛亞應用科技的主要投資者之一。

日本媒體報導，隨著SWCNTT(纖維狀導電助劑, 做成導電劑)為下一代理離子電池導電添加劑的商業化潛力日益增長，ZEON已投資一家台灣分散劑製造商，這家台灣公司就是泛亞應用科技。

中東歐投資基金投500萬歐，屬於旗艦型投資專案

ZEON的目標是將SWCNT用於負極材料，因SWCNT有望取代多壁奈米碳管漿料，並解決矽活性物的膨脹和收縮問題。ZEON在8月投資了泛亞應用科技，泛亞應用科技也因此宣布計畫將導電漿料的產量從現在的5000噸擴大到25000噸，ZEON將變得有影響力。

泛亞應用科技也獲得國發會推動的台灣中東歐投資基金投資約 500萬歐元，並成功促成泛亞應用科技選擇立陶宛作為其泛歐物流中心的設立地點。中東歐投資基金掛在台杉投資下，投資對象是有意赴立陶宛、斯洛伐克、捷克等中東歐國家投資、合資的台灣企業。

代表處寫道，「展望明年，泛亞應用科技預估營業額將突破100萬歐元，並計畫因應歐洲市場日益成長的需求，將克萊佩達物流中心升級為區域性生產基地」。還有「我們向泛亞應用科技表達誠摯的祝賀與祝福，並深信隨著矽亞在立陶宛的營運展開，電動車產業的供應鏈韌性將更為強化！」

