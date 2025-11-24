首家子公司合併！吳東亮：台新投信躍升前十大挑戰兆元規模、拼三大目標

台新新光金控董事長吳東亮。陳俐妏攝



台新新光金控７月24日合併後旗下子公司台新投信和新光投信今天完成首家完成。台新新光金控董事長吳東亮表示，今天由台新新光投信打頭陣，代表台新新光金控進入多引擎，投資市場反應會更快，資本市場國際化政策，留才引資方向明確，讓台灣資產管理業者看到更大舞台，合併後台新投信5300億元，成為第九大投信，市佔率前十大，更重要是，台新投信不只會變大，會變得更強壯，有信心成為兆元級管理公司，站上國際舞台。

台新投信董事長來賴昭吟表示，今天是合併的大日子，合併將整合雙方資源，有信金成為兆元投信，台新投信有強烈企圖心，在營收獲利業務繼續成長，有三件重要事情要做，第一是延攬人才，第二是順應市場潮流，設計多元性產品，

第三是積極爭取全權委託的業務。未來會有更多機會爭取全權委託業務，成為兆元投信一定可以達成。

投信投顧公會理事長尤昭文表示，全球產業整併大者恆大持續發生，資產管理除了壯大外，其實更要多元，有利產業健康發展。未來公會也希望台新投信前瞻資源更多挹注。台灣資本累積非常可觀，不只是個人消費，更多是高資產，就是長期機構資產，也就是保險和退休金資產，台灣資產管理壯大就是壽險機搆這塊，是很大的能量。

台新投信總經理葉柱均指出，統計至今年9月底，台新投信在國內貨幣市場基金規模逾新臺幣1,600億元，連續七年穩居業界龍頭。台新投信身為金控的資產管理核心成員，未來將善用金控資源，爭取機構法人及高端客戶提供全權委託的服務，透過全權委託之方式，為客戶提供優質服務，並為金控創造更好的投資收益。

合併後台新投信產品線將更完整，包括：台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(00942B)(基金之配息來源可能為收益平準金)、新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金(00867B)等破百億的投資級債券ETF。另外，台新臺灣永續高息中小型ETF基金(00936)(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)及新光美國電力基建息收ETF基金(009805)(本基金無保證收益及配息)也受市場投資者青睞。此外，今年也將推出二檔主動式ETF，持續挖掘市場最新投資機會，幫助客戶財富增值，成為投資人最值得信賴的理財好伙伴。

