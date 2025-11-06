首家法人機構正式喊出「台股將上衝3萬點」 居內外資最高

台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

凱基投顧在最新出具的「台股投資策略」報告中指出，由於 AI 供應鏈訂單持續上修，台股 2026 年盈餘展望也再度提升，年增率提高到20%，因此以19倍本益比來看，正式喊出明年首季前，指數將上看30,000點大關。

凱基投顧指出，繼新創型 CSP 擴大資本支出後，大型 CSP 接棒演出，帶動台股 2026 年上市櫃企業獲利預估值由年增11%上修至20%、約5.03兆元，遠高於 2025 的年增 11%、約4.19兆元。

由於台股長線持續看俏，因此凱基投顧建議，指數若有任何的拉回，都是分批進場的好買點，並聚焦散熱、網通 PCB、電源供應器、銅箔基板、導軌等具顯著規格升級的 AI 相關族群。

非 AI 股區塊，投資人則可挑選具備政策支撐、或穩定高殖利率的軍工、航太、金融與餐飲等族群或個股。

針對近日影響全球資本市場的 AI 泡沫化疑慮，凱基投顧認為，目前 AI 投資熱潮仍處早期階段，遠未達到過熱水準。

回顧過去百年重大技術革命，如鐵路、汽車、電力與資訊革命，在投資高峰期，其資本支出占 GDP 比例可達 2%至 3%。相較之下，生成式 AI 目前的投資占比僅約 0.8%，顯示未來仍具顯著成長空間。

