首家自建金融專用大語言模型 台新新光金勇奪國際創新獎

▲台新新光金勇奪國際創新獎。

台新新光金控在人工智慧領域展現技術實力與創新應用成果，自建金融專用大語言模型「台新新光腦」榮獲亞洲企業商會（Enterprise Asia）主辦的 2025年「國際創新獎」（International Innovation Awards, IIA）《服務與解決方案》類別殊榮。該獎項主要是表彰推動創新、提升全球競爭力的企業，歷屆得主橫跨歐美、新加坡、香港與臺灣，被譽為亞洲最具指標性的創新獎項之一。台新新光金控獲獎，象徵在金融數位創新領域的領導地位再度受到國際評審肯定。

面對人工智慧技術的快速發展，以及金融業對資訊安全與法令遵循的嚴格要求，台新新光金控自 2023 年啟動自建大型語言模型計畫，於2024年正式推出「台新新光腦」，為臺灣第一個由金融機構自建並部署於地端環境的金融專用繁體中文大型語言模型。相較於一般外部模型，「台新新光腦」能確保資料完全留存於集團內部系統，不僅滿足資料安全、隱私保護與法遵等要求，同時具備金融領域高度精準的理解與生成能力，展現金融科技自主研發的深厚實力。

台新新光金控自推出「台新新光腦」以來，數位技術團隊持續優化模型性能並拓展應用版圖，不斷推出更貼近金融業務需求的 AI 解決方案，涵蓋知識搜尋、客服輔助、語音品質檢查、報告撰寫與文案自動生成等應用場景，成功將傳統人工流程轉化為自動化、智慧化作業，創新的作為不僅讓集團夥伴擺脫繁重文書工作，將更多時間投入於客戶需求釐清、專業建議與價值創造，此外，客服團隊也藉由AI技術提供更即時、更準確且更貼近客戶情境的回應，顯著提升服務品質，打造人機協作的全新金融服務模式。

「台新新光腦」除了具備金融領域的專用大型語言模型，更能同時處理語音、影像及多模態文件。台新新光金控持續整合並深化既有功能，以科技為發展核心，逐步打造跨事業體、跨通路、跨產品的智慧金融生態系，為客戶帶來更加流暢且個人化的金融體驗。秉持「認真同行、智慧相伴」的精神，台新新光金控穩步邁向兼具創新力與科技競爭力的金融集團。