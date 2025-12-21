首富馬斯克身價飆破7000億美元！ 史上第一人

馬斯克身價飆破7,000億美元。（圖／路透社）

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）財富再創新高！根據《富比士》（Forbes）億萬富翁指數，美國德拉瓦州最高法院近日裁定恢復其遭撤銷的特斯拉股票選擇權後，馬斯克身價於19日晚間暴增至7,490億美元 （約新台幣23.6兆元），成為全球首位資產突破7,000億美元的富豪。

根據《路透社》報導，德拉瓦州最高法院恢復2024年遭駁回、價值1390億美元的特斯拉股票選擇權，特斯拉執行長馬斯克淨資產隨後也飆升至7,490億美元。

廣告 廣告

此次恢復的股票選擇權價值高達1,390億美元，源自馬斯克於2018年提出的薪酬方案。該方案曾被下級法院以「令人難以置信」為由否決，但最高法院認定，2024年撤銷該方案的裁定不當，且對馬斯克並不公平，因而推翻原判決。

事實上，馬斯克本週稍早已因市場盛傳其航太公司SpaceX（太空探索科技公司）可能上市的傳聞，率先成為史上首位身價突破6,000億美元的企業家。此外，特斯拉股東2024年11月也通過一項高達1兆美元的薪酬計畫，創下企業史上最高紀錄，顯示投資人力挺馬斯克將特斯拉從電動車製造商，轉型為人工智慧與機器人領域巨頭的長期布局。

根據《富比士》最新排名，馬斯克目前的財富已領先全球第二富豪、Google共同創辦人佩吉Larry Page）近5,000億美元，財富差距進一步擴大。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

恐攻釀4死11傷！張文從小就孤僻 「幾乎沒朋友」家人也覺得他很怪

北捷兇嫌張文砍人釀4死11傷 中捷英雄「長髮哥」嘆：悲傷到不行

北捷隨機砍人案1傷者罹愛滋病 爆感染風險！疾管署成立專案提供協助