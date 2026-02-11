首對夫妻檔共遊！朱芷瑩默默加分老公施名帥 「發現他真的很可靠」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台灣大哥大MyVideo跟播實境綜藝《花甲少年趣旅行》，迎來節目首度出現的「真實夫妻檔」組合，由施名帥、朱芷瑩攜手花甲組游安順、于子育，共遊充滿人情與客家文化的苗栗。首次在節目中與老公長時間同行，朱芷瑩坦言，這趟旅程讓她對施名帥又默默加分了，「生活中其實很少這樣一直注意他，沒想到一起旅行、一起工作時，才發現他真的很可靠。」施名帥則笑說，節目上他倆就和日常相處差不多，但這回最大好處是，「完全不用想行程、不用煩惱吃什麼。」只要放心跟著走，輕鬆又幸福。

《花甲少年趣旅行》最新由施名帥（左起）、朱芷瑩夫妻檔攜手花甲組于子育、游安順共遊苗栗。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

談到兩位花甲前輩，夫妻倆都被「反差魅力」圈粉。朱芷瑩形容，游安顺直率又細心，急性子和畫畫苦手的共通點，讓她笑說：「真的很像自己的哥哥。」于子育則因為總是「畫錯重點」成為旅程最大笑點，卻又手巧細心，讓人越相處越喜歡。施名帥也大讚，安順哥給人滿滿安全感，「有他在絕對不會無聊。」子育姐則比想像中還要ㄎㄧㄤ，讓整趟旅程充滿歡樂、笑聲不斷。

至於一起旅行各自扮演的角色，朱芷瑩自認是「情緒價值擔當」，情緒藏不住、好吃就一定要大力稱讚，也特別欣賞游安順與于子育之間自然的默契與火花，「他們總是可以把氣氛炒熱，我就是負責給滿情緒回饋。」施名帥則自嘲，是方向感比較好、負責找路的GPS型旅伴，「還有比較喜歡臨時起意的小冒險擔當。」常常替旅程增添不同驚喜。

談到旅途中最難忘的行程，朱芷瑩對苗栗的客家文化印象深刻，從桑耶寺、雲南食府、多多龍果園到與黃金獵犬互動，每一站都充滿驚喜，其中最讓她回味再三的，是酸柑茶的味道，「那不只是一杯茶，而是時間、傳承與客家歷史的累積，那個味道我到現在都記得。」施名帥則對回到獅潭、造訪雲南食府特別感動，看見店家一家人為他們用心準備，加上巧遇仙草花節的美景，讓他直呼：「真的很驚喜，也很感動。」





