首對馬年CP誕生！《閃亮的西瓜》申銀秀認愛柳善皓 私下互動超甜

同為24歲的韓星申銀秀與柳善皓29日被媒體爆出熱戀中，消息曝光後，雙方所屬經紀公司Management SOOP與白娛樂火速證實戀情，瞬間掀起韓網一陣討論，紛紛送上祝福，也成了韓國演藝圈在元旦後迎來的第一對「馬年情侶檔」。

《閃亮的西瓜》申銀秀認愛男星柳善皓。（圖／翻攝IG su1023_)

根據韓媒報導，申銀秀與柳善皓同為2002年出生，約在去年年末開始交往，熱戀3個月，目前正甜蜜地培養感情中。特別的是，這對小情侶過去在作品或綜藝中並沒有交集，因此並非典型的「因戲結緣」，而是透過共同友人的私人聚會相識。因年齡相仿、話題投緣，在相處中自然產生好感，關係逐漸從朋友發展為戀人。

相關人士透露，這對小情侶即便行程繁忙，仍像一般20多歲的年輕情侶一樣，享受簡單低調的約會時光，青澀又真誠的互動讓身旁友人也感到非常甜蜜。雙方經紀公司也在戀愛傳聞爆出後，同步證實「兩人確實正在交往中」，外界也開心獻上祝福。

柳善皓與申銀秀同為2002年出生，約在去年年末開始交往。（圖／翻攝IG official_yooseonho)

女星申銀秀在小學六年級時成為JYP娛樂旗下練習生，與 TWICE、ITZY等藝人為同期練習生，直至2019年正式簽訂演員契約。她過往也曾在電影《模糊的時間》女主角甄試中，以300:1的競爭率勝出而獲得女主角秀潾角色，並與姜棟元搭擋演出，演藝事業由此電影出道而嶄露頭角。此後，申銀秀陸續出演SBS電視劇《藍色海洋的傳說》，飾演全智賢的少女時期，以及《Bad Papa》、《Do Do Sol Sol La La Sol》、《紅丹心》、《模範家庭》等多部作品，累積實力派演員形象。

男星柳善皓則是一名男歌手，與社團樂隊一同參加青少年藝術節，被Cube娛樂星探相中邀請參加練習生徵選，後成功成為該公司練習生，並在2017年參加Mnet選秀節目《PRODUCE 101 S2》，排名第17名。在2018年4月11日發行首張個人迷你專輯 《春·善皓》正式出道。他在2024年結束Cube合約，積極往演員之路邁進，近年參與不少戲劇作品演出，包含《醫法刑事》、《王后傘下》、《勞務師盧武鎮》等。

這對小情侶即便行程繁忙，仍像一般20多歲的年輕情侶一樣，享受簡單低調的約會時光。（圖／翻攝IG su1023_、official_yooseonho)

