首屆「台灣娛樂電影獎」投票開跑！ 國片價值全民做評審

記者潘鈺楨報導／長期以來台灣電影在國際影展屢獲肯定，但在本土獎項的評選上往往偏重「藝術電影」，使得強調市場互動與大眾共鳴的「娛樂電影」在評價體系中顯得孤單 。為了補足這塊空白，台北市影片商業同業公會正式宣佈舉辦首屆「台灣娛樂電影獎」（Pop Movie Awards），號召全台觀眾當國片的靠山，投下心中神聖的一票 ！

「台灣娛樂電影獎」由陳鴻元、廖健行、王師、莊啟祥、高鳴晟、膝關節（李光爵）、張凱翔等多位資深業界人士共同策劃 。發起人張凱翔指出，藝術電影與娛樂電影是產業並行發展的兩條道路，並無高下之分 。但過去如《那些年，我們一起追的女孩》、《當男人戀愛時》、《關於我和鬼變成家人的那件事》等作品，雖創下票房佳績並引發社會共鳴，卻常在現有制度獎項中缺席 。

設立此獎項的目的，不僅是為了給予創作者實質肯定，更是為了向政府、學術界與產業界倡議「觀眾市場」的重要性 。

公會強調，唯有創作與市場共榮，才能培育更多願意面向大眾的年輕創作者，讓台灣電影真正回到觀眾之中 。MIT台積電是護國神山，MIT台灣電影則需要全民當靠山！

2025年是台灣電影的「票房奇蹟年」，往年年度破億國片僅有一、兩部，回首過去一年有三部作品跨越破億門檻 ，包括《96分鐘》、《角頭-鬥陣欸》、《泥娃娃》 。影評人、也是策劃人之一的膝關節指出，這些成績是一磚一瓦、一步一腳印的累積。本次票選影片範圍為2024年12月1日至2025年11月30日期間上映之國產劇情片。

