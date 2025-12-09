首屆世界原住民族傳統運動會臺東縣隊伍出征屏東 饒慶鈴授旗期勉選手「出力」

【記者 朱達志／台東 報導】由原民會主辦的第一屆世界原住民族傳統運動會，將於12月10日至12日一連三天在屏東縣立來義高中舉行，臺東縣代表隊有包括卑南、雅美族兩隊總計85人參與，將報名參加9項競技項目，並於今（9）日在縣府原住民族文創園區TTICC 1樓中庭由縣長饒慶鈴親自主持授旗儀式，陳政宗議員、卑南鄉長郭宗益、蘭嶼鄉公所祕書謝春英、原民處長高忠雲等在場觀禮，饒縣長勉勵選手，代表臺東縣出外競賽就是一種榮譽，希望選手們能夠發揮平日訓練實力全力以赴，但也應重視團隊紀律，並請注意個人身體的健康。

廣告 廣告

授旗儀式今天下午1點30分舉行，首先由饒縣長分別將一面縣旗頒授給兩族群代表隊，由卑南鄉長郭宗益、雅美隊隊長黃光道接下，並揮舞縣旗與選手高喊三聲「臺東縣！加油」、「原住民！出力」，縣長提到，臺東縣為全國原住民族群分布最廣、人口比例最高的縣市，很高興臺東縣卑南、雅美兩隊參與第一屆世界原住民族傳統運動會，這次比賽地點在屏東，除了臺灣16原住民族族群及平埔族外，還有國際原住民族馬紹爾等11個隊伍，9個國家。

由於這次比賽參賽資格為滿18歲以上原住民，跟以往全國原住民運動會不同，主要都是學生，是由教育處舉辦，但此次的比賽是「成年」原住民，區分族別，選手都為部落青壯年族人，所以請原民處主辦。非常感謝議員大力的配合協助組隊，並遴選優秀選手，掌握訓練及運動器材借用及訪價事宜，也很感謝2個公所配合縣府行政事宜，祝福各位選手，並希望都能有很好的成績，平平安安地回來。

縣府原民處表示，饒縣長對於原住民族的照顧一直非常重視，自上任以來也增加很多措施，包含原住民教育及文化傳承，除了傳統原住民很擅長的運動之外，更注重原住民同胞的多方面發展，台東縣很多優秀運動員都出自於原住民族群，這幾年臺東縣原住民在體育方面的表現亮眼，例如女子舉重奧運金牌郭婞淳(阿美族)、體操游朝偉(排灣族)、田徑羅佩琳(阿美族)都是優秀的運動選手，期許大家都能獲得佳績，為臺東縣爭光。

原民處進一步指出，「2025 世界原住民族傳統運動會」將於12月10日至12日在來義高中舉行，為臺灣首次主辦國際級原住民族運動賽會，本屆運動會以「Weaving Indigenous Peoples Worldwide.（連結世界原住民族）」精神為核心主軸，邀集來自美加、東南亞、紐澳及太平洋島國等地的南島語系民族與世界各地原住民族齊聚一堂，比賽項目有傳統射箭等共十項。

臺東縣參加的卑南、雅美族兩隊代表隊，分別是卑南族隊43人、雅美隊42人，總計85人，由饒慶鈴縣長擔任總領隊，將參加傳統射箭、鋸木、傳統拔河、傳統摔角、撒網、浮潛競速、傳統路跑、傳統負重、傳統划艇等9個項目。2025 世界原住民族傳統運動會不僅是競技舞臺，更是文化相遇與國際交流的平臺，以運動為語言展開文化交流。（照片記者朱達志翻攝）