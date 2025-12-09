首屆世界原住民族傳統運動會 臺東代表隊授旗出發

第一屆世界原住民族傳統運動會，12月10日起將在屏東縣立來義高中舉行，縣長饒慶鈴親自授旗給臺東縣代表隊卑南隊，由鄉長郭宗益接受。

雅美隊隊長黃光道從饒縣長手中接下旗幟揮舞，並與選手高喊三聲「臺東縣！加油」、「原住民！出力」。

第一屆世界原住民族傳統運動會，12月10日起一連三天，將在屏東縣立來義高中舉行，臺東縣代表隊有包括：卑南、雅美族兩隊共85人，報名參加9項競技項目，今（9）日在縣府原住民族文創園區TTICC 1樓中庭由縣長饒慶鈴親自主持授旗儀式，饒縣長勉勵選手，代表臺東縣出外競賽是一種榮譽，希望選手們能夠發揮平日訓練實力全力以赴。

授旗儀式今天下午1點30分舉行，首先由饒縣長分別將一面縣旗頒授給兩族群代表隊，由卑南鄉長郭宗益、雅美隊隊長黃光道接下，並揮舞縣旗與選手高喊三聲「臺東縣！加油」、「原住民！出力」。

廣告 廣告

饒縣長提到，臺東縣為全國原住民族群分布最廣、人口比例最高的縣市，很高興卑南、雅美兩隊參與第一屆世界原住民族傳統運動會，這次比賽地點在屏東，除了臺灣16原住民族族群及平埔族外，還有國際原住民族馬紹爾等11個隊伍，9個國家參賽。

由於參賽資格是滿18歲以上原住民，跟以往全國原住民運動會不同，主要都是學生，是由教育處舉辦，但這次的比賽是「成年」原住民，區分族別，選手都為部落青壯年族人，所以由原民處主辦，祝福每位選手都能有很好的成績，一切平安順利。

縣府原民處表示，「2025世界原住民族傳統運動會」將於10日到12日在來義高中舉行，為臺灣首次主辦國際級原住民族運動賽會，本屆運動會以「Weaving Indigenous Peoples Worldwide.（連結世界原住民族）」精神為核心主軸，邀集來自美加、東南亞、紐澳及太平洋島國等地的南島語系民族與世界各地原住民族齊聚一堂。

臺東縣參加的卑南族、雅美族代表隊，分別是卑南族隊43人、雅美隊42人，總計85人，由饒慶鈴縣長擔任總領隊，將參加傳統射箭、鋸木、傳統拔河、傳統摔角、撒網、浮潛競速、傳統路跑、傳統負重、傳統划艇等9個項目，2025世界原住民族傳統運動會不僅是競技舞臺，更是文化相遇與國際交流的平臺，以運動為語言展開文化交流。