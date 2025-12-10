首屆世界原民傳統運動會開幕 逾千名選手齊聚屏東

（中央社記者黃郁菁屏東縣10日電）世界原住民族傳統運動會今天正式開幕，來自台灣、馬紹爾、帛琉等10國原住民族，約1100名選手齊聚在屏東縣來義鄉，以運動為共同語言，展開文化交流與國際對話。

第1屆世界原住民族傳統運動會今天在屏東縣立來義高中正式開幕，此為台灣首次主辦國際級原住民族運動賽事，邀請來自台灣、馬紹爾、帛琉、吐瓦魯、瓜地馬拉、紐西蘭、菲律賓、美國、加拿大、日本等10國、28支代表隊，約1100名選手齊聚，以運動為共同語言展開文化交流與國際對話。

原住民族委員會主委曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）出席開幕典禮致詞表示，這次運動會不只是比賽、也是祖先智慧、文化及民族命脈傳承，是讓世界看到各國原住民族文化，並理解、尊重原民的交流平台。活動能實現也要感謝總統賴清德「用運動壯大台灣」國家戰略，第1屆「世界原住民族傳統運動會」的舉辦，正是落實這項政策。

吐瓦魯內政、氣候變遷暨環境部長塔利亞（Maina Talia）向主辦方致謝並表示，他肯定世界原住民族運動會重要性，它提供平台使全球原住民族團結一心，齊心復振獨特技藝與傳統知識，促進和解並面對原住民族所遭遇挑戰。賽事對於青年而言更是千載難逢機會，能夠親身見證來自世界各地多元文化。

屏東縣長周春米說，期待透過競賽與交流，讓不同國家原住民族彼此看見、彼此連結，並共同展現文化力量與活力。屏東以熱情聞名，誠摯歡迎選手在賽事之餘，多多走訪本地，感受屏東風景人情與活力。

原民會表示，運動會以「Weaving Indigenous Peoples Worldwide.（連結世界原住民族）」精神為核心，象徵世界原住民族在台灣匯聚，共同分享文化底蘊，並以躍動姿態展現族群能量。選手將在3天賽程中挑戰10項傳統競技，包括傳統射箭、鋸木、拔河、摔角、撒網、傳統負重、路跑、浮潛競速、傳統划艇及傳統樂舞等，呈現不同族群身體記憶與技藝脈絡。

開幕典禮以規模盛大序幕演出揭幕，超過300名演出者透過樂舞、聲響與當代創作，展現南島文化節奏與精神。接著代表隊逐一入場，象徵各國原住民族以尊重與友誼在台灣相聚。

最受矚目的聖火儀式由原住民族頂尖選手，亞運銀牌拳擊選手賴主恩、奧運銅牌拳擊選手陳念琴擔任聖火跑手，最終由奧運金牌舉重選手郭婞淳引燃聖火。

開幕演出則集合多位原住民族音樂代表，包括戴曉君、布妲菈・碧海、MATZKA、葛西瓦、阿爆、那屋瓦少女隊及來義高中合唱團，展現文化能量與當代活力。（編輯：李亨山）1141210