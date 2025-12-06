首屆世界原民運動會 12/10屏東登場

原住民族委員會主委曾志勇（右）率領同仁熱烈迎接「二○二五年世界原住民族傳統運動會」聖火隊傳遞聖火抵原民會，並預祝本屆世界原民傳統運動會圓滿成功。（記者王先國攝）

▲原住民族委員會主委曾志勇（右）率領同仁熱烈迎接「二○二五年世界原住民族傳統運動會」聖火隊傳遞聖火抵原民會，並預祝本屆世界原民傳統運動會圓滿成功。（記者王先國攝）

原住民族委員會主辦「二○二五年世界原住民族傳統運動會」，將於十二月十日至十二日連續三天在屏東縣來義鄉來義高中（主場地）舉行，為臺灣首次主辦國際級原住民族傳統運動賽會，十二月十日開幕典禮將邀請原民會主委曾志勇、運動部長李洋等部會首長、立法委員、全國五十五個原民鄉鎮長等出席盛典。本屆運動會之精神為「Connecting Indigenous Peoples Worldwide.（連結世界原住民族）」，將有來自十個國家、廿八支代表隊、約一千一百位選手齊聚參與賽事，盛況可期，歡迎國內外民眾免費前往觀賞本屆運動會各項賽事，也為參賽的各國原住民選手加油。

本屆運動盛會邀請南島民族國家及友好國家，包括帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島共和國、瓜地馬拉、紐西蘭、日本（愛努族）、加拿大、菲律賓、美國關島、夏威夷州、北馬里亞納群島邦等國家地區的原住民選手約三七○人參與賽事，其他為台灣原住民族選手，包含臺灣原住民族十六族及平埔族群（西拉雅族、馬卡道族等）選手共同參與。本屆世界原住民族傳統運動會，涵蓋十項原住民族傳統運動，包括傳統射箭、負重、拔河、摔角、鋸木、路跑、撒網、浮潛競速、傳統划艇與傳統樂舞等，其中之傳統划艇項目，報名參賽的各國選手將乘坐達悟族的拼板舟參與競賽，比賽地點在高雄左營蓮池潭水域，為首度有各國選手在國際運動賽會以達悟族拼板舟競賽划舟，創下世界紀錄，精彩可期，將掀起一波原民運動賽會高潮。