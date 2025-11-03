首屆世界無人機足球錦標賽台灣代表隊授旗

▲全球首屆世界無人機足球錦標賽，11月15日上海開賽，台灣代表隊今天在台中授旗。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.3)

[NOWnews今日新聞] 全球首屆「世界無人機足球錦標賽（WDSC）」，將於11月中旬在上海開賽。代表台灣出征的「空中F1」無人機足球戰隊，今（3）日在台中舉行授旗典禮，在飛行運動總會秘書長朱海鵬及航模協會理事長陳正峯見證下，由領隊陳啟文代表接下戰旗。秘書長朱海鵬表示，這不只是一場授旗典禮，更是臺灣科技體育的「起飛宣示」。

台灣代表隊是由來自台灣各地跨校、跨齡菁英選手組成，他們年紀橫跨國小、國中及高中，將分別挑戰F9A-A與F9A-B兩大級別。今天舉行授旗，11月14日代表台灣前進上海，與世界各界好手一較高下，立委廖偉翔、羅廷瑋及市議員黃馨慧今日皆到場力挺。

廖偉翔表示，日韓都在衝，台灣不能落後！他強調，台灣擁有完整晶片產業鏈，結合 STEM 教育是絕對優勢。他強力要求運動部必須正視，成立「科技經濟類別」，並與教育部聯手在中小學全面推廣。

「放膽去飛，我們做最強後盾！」立委羅廷瑋也霸氣承諾，此次出國已經呈報中華奧林匹克委員會認可代表中華台北出戰，行政機關必須重視。他表示將在中央與地方爭取更多資源，讓世界看見台灣硬實力！

▲無人機足球賽極度考驗選手的反應速度、空間感與團隊默契。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.3)

親自領軍的無人機足球委員長陳啓文代表接受戰旗，並致詞表示，這面戰旗超重，承載著國家期待與孩子夢想。他向年輕飛手喊話，「我們不是去參加，而是去拚博的」，代表隊士氣高昂，誓言為臺灣撞回獎盃！

無人機足球(Drone Soccer)是新興航模運動，結合飛行技術、團隊戰術、電子工程、機械材料與結構設計,以快節奏、高強度競賽著稱。選手們操控著球形無人機，在空中進行即時攻防、精準飛行、高速衝撞，最後將球送入門框得分，極度考驗選手的反應速度、空間感與團隊默契。

首屆世界無人機足球錦標賽，是國際航空運動聯合會（FAI）獲得 「國際奧委會」(IOC) 官方正式認證的全球空中運動唯一管理機構。此次賽事於11月15日至18日將在上海體育館展開，台灣代表隊今(3)日於台中日月千禧酒店舉行授旗典禮，這不僅是台灣體育界的新篇章，更是我國在STEAM教育、新興科技、運動競技領域實力的國際級展現。

