首屆亞太區域慢食年會在菲律賓 饒慶鈴帶隊分享台東味

首屆亞太區域慢食年會在菲律賓，饒慶鈴親自帶隊，分享餐桌上的永續台東。（台東縣府提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣長饒慶鈴親率「台東慢食代表隊」啟程前往菲律賓巴科羅，參與首屆 Terra Madre Asia & Pacific 2025（二０二五亞太慢食年會）。饒慶鈴說「我們帶出去的，不只是食物，而是來自台東山海和土地的傳統智慧。」希望透過這趟旅程，讓世界看見台東在守護在地飲食文化、實踐環境永續上的努力。

Terra Madre Asia & Pacific 2025是亞太地區最重要的慢食盛會，也是全球兩年一度Terra Madre–Salone Del Gusto國際慢食年會之後，首次在亞太區域舉辦的重大活動。

今年大會以「從土壤到海洋：一場穿越風味與傳統的慢食之旅」為主題，匯聚來自超過二十五個國家、逾二千名參與者，包括小農、漁民、原住民領袖、青年、國際頂尖廚師及倡導者，提供一個面對面交流平台。

饒慶鈴指出，此次台東慢食節代表隊成員陣容堅強，包含積極推動台灣原生種保種復育的「蓋亞那工作坊」、推廣魯凱族傳統飲食文化的「南島部落咖啡廚房」、重新演譯排灣族傳統食材的「樂蕬樂食」、鹿野小農及慢食實踐者「共農共食」等四組團隊分享來自不同族群的傳統飲食文化。

另來自建和部落的「部落草地便當」、推廣阿美族傳統文化的「浮定生活」、資深部落文化工作者李張力元，以及肩負永續海洋理念的「旗遇海味」等，也都自費參加，共同展現和分享台東獨特的飲食文化。