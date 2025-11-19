首屆亞太區域慢食年會在菲律賓 饒慶鈴親自帶隊出席分享餐桌上的永續臺東





為深化臺東在國際慢食地圖上能見度，臺東縣長饒慶鈴日前親率「臺東慢食代表隊」啟程前往菲律賓巴科羅（Bacolod），參與首屆 Terra Madre Asia Pacific 2025（2025亞太慢食年會）。饒縣長表示，此次代表隊成員不僅是餐飲業者，更是來自臺東縣內包括布農族、排灣族、魯凱族、卑南族、阿美族等多個原住民族群的文化實踐者。此行不僅推廣臺東在地食材，更要將臺東獨特的傳統智慧、食農教育以及永續慢食精神，在國際舞台上發光發熱。

廣告 廣告

Terra Madre Asia Pacific 2025 是亞太地區最重要的慢食盛會，也是全球兩年一度Terra Madre – Salone Del Gusto國際慢食年會之後，首次在亞太區域舉辦的重大活動，更肩負著凝聚地區力量、推動永續美食發展的關鍵使命。今年大會以「從土壤到海洋：一場穿越風味與傳統的慢食之旅」為主題，匯聚來自超過25個國家、逾2000名參與者，包括小農、漁民、原住民領袖、青年、國際頂尖廚師及倡導者，為亞太地區慢食社群提供了一個無可取代的平台，讓他們能夠面對面交流，分享傳統智慧，共同探討氣候變遷與食物系統所面臨的挑戰。

活動在強化地區食物主權，推動「優質、純淨、公平」的食物原則，並將地方美食文化提升至全球視野，巴科羅市作為主辦地，將成為亞太地區永續發展與飲食文化交織的焦點。這場為期五天的盛會，是對生物多樣性和社群韌性的一次強有力慶祝，預示著一個更公平、更可持續的食物未來。

饒慶鈴指出，臺東慢食節已成為臺灣最具指標性的飲食文化節慶活動，十年來在臺東的推廣，也建立了緊密的在地慢食社群。此次臺東慢食代表隊成員陣容堅強，包含積極推動臺灣原生種保種復育的「蓋亞那工作坊」、推廣魯凱族傳統飲食文化的「南島部落咖啡廚房」、重新演譯排灣族傳統食材的「樂蕬樂食」、鹿野小農及慢食實踐者「共農共食」等四組團隊分享來自不同族群的傳統飲食文化，另來自建和部落的「部落草地便當」；推廣阿美族傳統文化的「浮定生活」；資深部落文化工作者李張力元，以及肩負永續海洋理念的「旗遇海味」等，也都自費參加，共同展現臺東獨特的飲食文化，並與來自亞太地區的慢食代表交流分享。

「我們帶出去的，不只是食物，而是來自臺東山海和土地的傳統智慧。」饒慶鈴強調，希望透過這趟旅程，讓世界看見臺東在守護在地飲食文化、實踐環境永續上的努力。

更多新聞推薦

● 指「鄭黃會」成「批鬥賴清德」大會 民進黨：無助團結台灣、難推動國家前進