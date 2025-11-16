首屆全國布袋球競賽竹市登場 新興運動首重投擲技巧

中華民國布袋球協會攜手新竹市政府舉辦首屆全國布袋球競賽，十六日在新竹市SOGO百貨前廣場熱鬧登場。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／新竹報導

中華民國布袋球協會攜手新竹市政府舉辦首屆全國布袋球競賽，十六日在新竹市SOGO百貨前廣場熱鬧登場，現場除有全國各地好手齊聚一堂，也吸引眾多民眾及運動愛好者到場觀賽，氣氛熱烈，展現全民參與的活力與熱情。

教育處代理處長張品珊表示，布袋球融合投擲技巧與趣味互動，不僅容易上手，也兼具運動性與休閒性，特別適合不同年齡層共同參與。

此次比賽設有樂齡組、社會組、兒少組與融合組等四大組別，教育處表示，此次賽事以「投出健康、擲得快樂」為主題，吸引全國各地近二百位選手報名參加，參賽者透過循環賽制進行角逐，爭取冠軍榮耀。活動現場除了賽事精彩激烈，也安排熱身表演與開球儀式，氣氛熱烈。各組前四名選手可獲得獎金與獎座，冠軍獎金高達一萬元，藉此鼓勵全民參與、快樂運動。

教育處指出，新竹市近年積極推動多元運動發展，除傳統競技項目外，也持續引入新興運動與休閒運動，讓市民有更多元的運動選擇，未來也將持續結合在地社區、學校與體育團體，推動運動平權與全民參與，打造新竹成為充滿活力與健康的運動城市。