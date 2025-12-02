首屆全球美業菁英大賞啟動 竹縣副縣長肯定國際化與公益價值

首屆全球美業菁英大賞啟動，竹縣副縣長陳見賢肯定國際化與公益價值，歡迎民眾報名參賽。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

社團法人中華國際美業教育技能發展協會主辦的 「全球美業菁英大賞 × 網紅爭霸賽」二日在竹北舉行首屆賽前記者會暨評審會議。新竹縣副縣長陳見賢親自出席並強調，希望各行各業都能在竹縣發光發熱。

陳見賢表示，肯定本次活動具高度社會與產業價值，全球美業菁英大賞結合跨國參賽與技術展演，讓台灣美業能量更被世界看見，同時也促進新竹的觀光、產業交流與青年創業發展。他說，美業與創意產業在青年職涯中扮演越來越重要的角色，期待未來有更多國際級活動落地新竹。

大會主席馮晏昀表示，本屆競賽共有七個國家地區參賽，包括台灣、中國、香港、泰國、韓國、越南、馬來西亞，設置超過一百廿項次專業競賽，總獎金突破一百五十八萬元，規模直逼國際級美業大賽。

主辦單位表示，報名至十二月五日截止，鼓勵國內外選手踴躍參與。首屆競賽即達國際規格，包含美容、美髮、造型設計、技術藝術等專業領域，競賽目標為「讓技術、創意與內容同時被世界看見」。

二日同時發表「網紅爭霸賽短影音競賽」說明，由新竹縣自媒體職業工會理事長虎克船長詹翔欽主導規劃，他表示，希望透過這個舞台，讓更多美業選手用內容被世界看見，也讓創作者有機會與國際接軌。參賽者請於十二月九日前上傳六十秒IG 宣傳影片，評分依據為按讚、留言、分享、觀看綜合加權。

二日同時舉行「百位評審賽前評審會議」，由一百多位台灣與各國美業專業評審共同參與，針對評分標準、國際技術規範與競賽公信力進行全面統整。這是協會成立以來規模最大、最具專業性的評審陣容，象徵競賽邁向制度化與國際化。