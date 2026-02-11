首屆台灣娛樂獎揭曉 「年度銀幕CP」竟然是林柏宏與李李仁
由台北市影片商業同業公會主辦的首屆「台灣娛樂電影獎」（Pop Movie Awards）全民投票活動歷時兩週正式截止。有別於傳統菁英評審團機制，本次活動強調全民評審的參與，攜手 LINE TODAY發起全民投票，由觀眾直接投下心中神聖的一票，總計吸引近3萬票參與。投票結果揭曉，「年度銀幕CP」竟然是《96分鐘》的林柏宏與李李仁！
年度大片《96分鐘》憑藉扎實的宣傳與觀眾互動，一舉斬獲四項大獎成為最大贏家。該片除拿下展現市場期待感的「敲碗續集」獎外，宋芸樺獲選為「希望一起演女主角」，林柏宏與李李仁的精彩對手戲則被網友推舉為「年度銀幕CP搭檔」；而李李仁更憑藉深入人心的表演實力，奪下「希望下次演主角」獎項。
林柏宏聽聞獲得CP肯定表示：「李傑（李李仁在《96分鐘》的角色名）好壞，但李仁哥我愛！謝謝大家支持，我會努力許願續集還有我們兩人一起出現！」也同時俏皮說：「很榮幸跟芸樺一起演出，她是最棒的女主角！但為什麼沒有入圍『希望一起演男主角』？ 我會救所有的人，跟我一起演的都可以活下來耶～」
宋芸樺的得獎感言是：「我一直相信，角色不是演出來而是被活出來的。希望未來的作品，都能透過有生命力的角色，帶我和觀眾一起去到不一樣的地方。謝謝『台灣娛樂電影獎』和所有參與投票的你們！期待我的下一部電影很快跟大家見面。」
至於一口氣包辦兩個獎項的李李仁，對宋芸樺感到不好意思，把林柏宏搶走了，成為銀幕CP，「謝謝投票支持《96分鐘》的觀眾朋友！也期待《96分鐘》真的能夠有續集！謝謝大家對台灣電影的支持！」
另外一部熱門話題電影《大濛》，在本次投票中同樣展現強大感染力，橫掃四項大獎。除了眾望所歸拿下「年度感動電影」與「最想推薦給別人」外，柯煒林獲選為「希望一起演男主角」，陳以文則以精湛演技奪下「年度反派」獎。這證明了優秀的敘事無論形式，都能在全民評審制中引發強烈共鳴 。此外，深受年輕族群喜愛的《有病才會喜歡你》獲選為「年度約會電影」，顯示出青春題材在社群市場的感染力。
榮獲「希望一起演男主角」的柯煒林回應：「謝謝大家，多謝各位的賞識，很幸福！遲下（粵語的『之後』）希望可以再到台灣拍戲跟大家碰面，cheers！」陳以文憑藉《大濛》中的特務頭子范春獲得「年度反派獎」，他誠懇表示：「得到『年度反派獎』要謝謝所有觀眾們的包容體諒，2026年我繼續努力，期許在反派中昇華蛻變！」
《有病才會喜歡你》監製賴宇同對於獲獎深感榮幸，也表達：「非常高興《有病才會喜歡你》獲得「年度約會電影」的肯定。對紅杉娛樂而言，能讓這部作品成為許多人重要的一次約會，本身就是最大的回饋；我們始終相信，好的作品不只是娛樂，而是能陪伴觀眾進入情感深處的故事。謝謝每一位走進戲院、把時間與情感交給這部電影的觀眾。」
2025年是台灣電影的豐收年，一年產生五部破億作品，從破億票房的《96分鐘》、《角頭-鬥陣欸》、《泥娃娃》到《大濛》（《陽光女子合唱團》因上映時間不在本次評選電影期限中，未能納入本屆票選名單），都展現了產業邁向成熟化的期許。公會期許透過全民支持，讓台灣電影走向更廣闊的舞台，讓更多觀眾重新愛上「進戲院看台灣電影」這件事 。
全民投票獎名單
年度感動電影：《大濛》
最想推薦給別人：《大濛》
年度反派：《大濛》陳以文
希望一起演男主角：《大濛》柯煒林
年度銀幕CP搭檔：《96分鐘》林柏宏、李李仁
希望一起演女主角：《96分鐘》宋芸樺
希望下次演主角：《96分鐘》李李仁
敲碗續集：《96分鐘》
年度約會電影：《有病才會喜歡你》
評審團特別鼓勵獎
票房獎：《96分鐘》 &《角頭-鬥陣欸》&《泥娃娃》
全家總動員獎：《進行曲》 &《乒乓男孩》
爆米花貢獻獎 ：《角頭-鬥陣欸》
開創精神獎：《96分鐘》
純愛戰士獎：生活飲料
