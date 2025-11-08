首屆台馬星肥胖高峰會發布亞洲肥胖治療 籲肥胖疾病納入慢性病醫療與保險體系

「第1屆台馬星肥胖高峰會」登場，台馬星3國肥胖與代謝內外科醫學會理事長與醫師專家參與，針對肥胖流行病學等主題分享經驗並討論。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

在亞洲肥胖人口急速攀升、相關代謝疾病成為公共衛生隱憂的此刻，由中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心院長黃致錕發起並主辦「第1屆台馬星肥胖高峰會」，明確宣示「肥胖是一種慢性疾病」，必須以醫療觀點進行診斷與治療，而非僅歸咎於意志力或生活習慣問題。

這次活動受到各界重視，吸引來自台灣、馬來西亞與新加坡3國的肥胖與代謝內外科醫學會理事長與醫師專家，聚焦亞洲肥胖防治現況、臨床挑戰，配合衛福部新南向計畫下，更推進台馬星3國國際合作契機，開啟跨國醫療合作新篇章。

會中針對肥胖流行病學、藥物胃鏡等非手術治療、新式減重手術、腸道激素與微生物群研究，以及多中心臨床研究合作等主題分享經驗並討論，創新技術與多中心臨床研究合作，並正式發布《TMS-SO Consensus》亞洲肥胖治療12點共識聲明。

黃致錕強調「肥胖不是意志力的失敗，而是一種需正視與治療的慢性疾病。」此一跨國共識的誕生，不僅象徵亞洲在肥胖醫學領域邁入協作新紀元，也預告區域醫療政策、保險制度與教育改革的關鍵轉捩點。TMS-SO的成立，讓亞洲醫療界齊心打造更健康的未來，提供倡議作為政府擬定政策的參考，為肥胖醫療開啟歷史性的新篇章。

黃致錕表示，TMS-SO的成立象徵著亞洲在肥胖與代謝醫療領域正式邁入合作新時代，3國專家將持續推動研究交流、照護模式分享與臨床合作研究，攜手打造亞洲地區肥胖治療的卓越典範。下一屆TMS-SO高峰會，預定明年於馬來西亞舉行，延續今年成果，深化跨國學術交流與醫療實踐，持續推動肥胖防治的國際化發展。