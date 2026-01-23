首屆國小氣球排球賽 北市39支隊伍同場競技

粉紅色氣球，決勝一瞬間。（圖：北市教育局提供）

為積極落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神，打破身體限制的界限，台北市教育局首創國小氣球排球錦標賽，這項賽事於一月二十二日至二十三日在永建國小舉行，吸引台北市三十九支隊伍、近四百名師生與家長熱烈響應，一起以輕盈的氣球傳遞「運動平權」核心價值。

這次錦標賽採用「氣球排球」（Fusen Volleyball），利用氣球球速較慢、重量輕盈且接觸感柔軟的特性，大幅降低學童參與運動的心理門檻與受傷風險，並且調整賽制，參賽隊伍由特殊需求學生與普通班學生共同組成，讓不同體能狀況與特質的學童皆能同場競技，強調「同儕輔助」與「深度融合」，讓「輸贏」不再是唯一重點，取而代之的是場上動人互助畫面，讓每一位學子都能成為場上主角。

學校老師表示，實務練習過程中，觀察到普通生主動地擔任引導角色，主動放慢節奏，將球溫柔地托高，細心協助特教夥伴調整擊球角度與力道；特殊需求學生在同儕的溫情同理下，不僅動作更趨精準，眼神中更透露出自信光采。這種跨越障礙界線的深度互動，正是最生動的生命教育，讓學生在互助合作中習得「同理」與「包容」，具體實踐北市共融教育願景。

北市教育局強調，透過氣球排球的推廣活動，讓孩子們在合作中看見彼此的獨特，在運動中學會互相扶持合作、共同成就、體驗成功。台北市將持續建構優質、友善且無障礙的學習環境，積極消除環境與心理的障礙，營造「有愛無礙」友善校園，讓每一位孩子都能在充滿愛的校園中，發揮潛能、光芒綻放。